قرعة كأس الملك | الاتحاد في مهمة صعبة جديدة بنصف النهائي بعد إقصاء الهلال

نتائج قرعة نصف نهائي أغلى الكؤوس..

أجريت مساء اليوم الأربعاء "8 يناير"، قرعة دور نصف النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

ويشهد نصف نهائي أغلى الكؤوس، "غياب" العديد من الأندية الكبيرة؛ أبرزهم الهلال والنصر والأهلي والاتفاق؛ مع تأهل كل من الاتحاد والشباب والقادسية والرائد.

وتأهل الاتحاد إلى نصف نهائي أغلى الكؤوس؛ بعد الفوز (3-1) على الهلال بـ"ركلات الجزاء"، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (2-2)، على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومن ناحيتهم.. صعد الشباب بعد تجاوز عقبة الفيحاء بـ"هدفين لواحد"، والقادسية بالفوز (3-0) على الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، والرائد بالانتصار على نظيره الجبلين بـ"ركلات الجزاء".

وأسفرت قرعة نصف نهائي كأس خادم الحرمين، عن قمة كروية كبيرة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وممثل العاصمة الرياض "الوحيد" الشباب.

وفيما يلي.. نتائج قرعة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي

* المباراة الأولى: الاتحاد - الشباب.

* المباراة الثانية: القادسية - الرائد.

ويُلعب دور نصف النهائي من مباراة واحدة فقط، تُقام على أرضية ملعب الفريق الذي كُتِب اسمه أولًا؛ على سبيل المثال: المباراة الأولى تم اختيار الاتحاد أولًا؛ إذًا فهو سيستضيف مواجهته أمام الشباب، على ملعبه ووسط جماهيره في مدينة جدة.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حقق لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ بعد الفوز على النصر في المباراة النهائية، بركلات الجزاء الترجيحية، عقب التعادل الإيجابي (1-1).