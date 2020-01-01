بعد فوزها بكأس العرب تحت عشرين عامًا.. هل السنغال دولة عربية؟

بعد فوز السنغال بكأس العرب للشباب تحت عشرين عامًا، بدأ البعض في التساؤل هل السنغال دولة عربية أم لا؟ ولماذا شاركت في البطولة العربية؟ جول يجيب

نجح منتخب السنغال في الفوز بكأس العرب للشباب عام 2020 بعدما أطاح بمنتخب تونس في المباراة النهائية بنتيجة 1/0، وتعتبر هذه هي النسخة الثالثة للبطولة بعد أعوام 2010 و 2012.

وتعتبر هذه البطولة هي البروفة الأخيرة لمعظم المنتخبات قبل المنافسات التي تدخلها سواء تصفيات أفريقيا أو تصفيات آسيا.

واستطاع معظم المدربين الوقوف على الإيجابيات والسلبيات لديهم مع تقارب معظم اللاعبين في المستوى مما جعل معظم المباريات بها الكثير من التنافس.

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شارك في البطولة 16 فريقًا تم تقسيمهم على أربع مجموعات حيث تأهلت منتخبات تونس والعراق والمغرب والبحرين بالإضافة إلى مصر والجزائر والسنغال وليبيا.

وصل إلى المربع الذهبي منتخبات مصر وتونس ومعهم منتخبي السنغال والمغرب

في المقابل سيطر المنتخب السنغالي على متابعة معظم الجماهير بسبب الأداء القوي الذي قدمه معظم اللاعبين الذين يمتلكون قوة بدنية كبيرة بالإضافة إلى تنظيم تكتيكي كبير.

هل السنغال دولة عربية؟

الإجابة: بالتأكيد لا، منتخب السنغال هو أحد المنتخبات العريقة في قارة إفريقيا حيث يتواجد في غرب القارة وتقع دولة موريتانيا في شمال ومن الشرق مالي بينما يحدها جنوبا دولة غينيا.

عدد سكانها يصل إلى ١٤ مليون نسمة، ويعد نجم نادي ليفربول الإنجليزي ساديو ماني هو أبرز نجومها، ويعتبر النجم والأسطوري لهم هو الحاج ضيوف الذي تألق كثيرًا خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2002.

لماذا شاركت السنغال في كأس العرب؟

شارك منتخب السنغال في البطولة من خلال دعوة شرفية نالها من الاتحاد العربي بالإضافة الى منتخب مدغشقر حتى تكتمل مجموعات البطولة.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم استضافة فرق غير عربية فقد كانت النسختين الماضيتين يضمان عددًا ضئيلًا من المنتخبات

فالنسخة الأولى لكأس العرب عام 2010 كانت تضم عشر منتخبات تم تقسيمهم على مجموعتين ووصل النهائي بطل كل مجموعة حيث التقى منتخب المغرب أمام منتخب السعودية فقد توج أسود أطلس باللقب

أما النسخة الثانية عام 2012 شارك بها 12 منتخبًا حتى نجح منتخب تونس بالتتويج باللقب على حساب منتخب السعودية الذي وصل النهائي مرتيين متتاليتين دون تحقيق اللقب.

كيف فازت السنغال بكأس العرب تحت عشرين عامًا؟

تواجدت السنغال في المجموعة الرابعة بجوار منتخبات ليبيا والإمارات بالإضافة إلى السودان، وتصدرت المجموعة برصيد .7نقاط بعدما تعادلت مع منتخب الإمارات

التقى بعد ذلك في دور الثمانية أمام منتخب البحرين حيث نجح في الفوز عليه بخماسية نظيفة، ليتأهل إلى نصف النهائي لملاقاة المنتخب المصري الذي نجح في تخطيه من خلال ركلات الترجيح

وصل منتخب السنغال في المباراة النهائية أمام منتخب تونس فقد انتهت المباراة بفوز السنغال بنتيجة1\0.