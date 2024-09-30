أفكار إنفانتينو غير التقليدية متواصلة .. حفل موسيقى يتوسط نهائي كأس العالم 2026!

تطور كبير في المباريات النهائية لكأس العالم

لا يتوقف جياني إنفانتينو أبدًا عن إقحام الأفكار غير التقليدية في كرة القدم منذ تولى رئاسة الاتحاد الدولي للعبة منذ فبراير 2016، وآخرها السير على خطوات "سوبر بول" خلال نهائي كأس العالم 2026.

فيفا أعلن عن توقيع عقد لمدة 4 سنوات مع شركة "Global Citizen" المتخصصة في إقامة الأحداث الترفيهية لإقامة حفل موسيقي بين شوطي مباراة نهائي مونديال 2026 الذي سيكون في أمريكا، وذلك على غرار نهائي "سوبر بول" الشهير.

وتحدث رئيس فيفا لمجلة "Variety" مؤكدًا أنه يهدف لتطوير كرة القدم على جميع الأصعدة، مضيفًا "مهمة فيفا هي تطوير كرة القدم في كل ركن من أركان العالم، بجان ترك أثر إيجابي على المجتمع. سنجمع من خلال تلك الشراكة بين عالمي الرياضة والترفيه للمساهمة في خلق عالم أفضل".

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تابع "نحن ملتزمون بسلسلة من الأنشطة المشتركة التي تهدف للمساعدة على تعزيز الوصول إلى كرة القدم وتشجيع جماهير تلك اللعبة على إحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتهم المحلية".

يُشار إلى أن مباراة "سوبر بول" هي المباراة النهائية لبطولة رابطة الرابطة الوطنية لكرة القدم الأمريكية، وقد اعتاد المنظومة إقامة حفل موسيقي خلال المباراة وتجذب عادة ملايين المشاهدين.