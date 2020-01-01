الهيدوس: نسعى لكتابة التاريخ في افتتاح مونديال قطر 2022

لاعب منتخب قطر يتحدث عن الأجواء المتوقعة يوم افتتاح كأس العالم بعد عامين

قال حسن الهيدوس قائد منتخب قطر أنه وزملاءه اللاعبين لن يستطيعوا النوم ليلة افتتاح كأس العالم 2022 في استاد البيت في الخور، مشددًا على أنهم متشوقون لكتابة التاريخ في المباراة الافتتاحية التي ستُقام بعد عامين بالظبط من اليوم.

نجم السد القطري قال في مقابلة مع موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أنهم ينتظرون يوم لعب المباراة الافتتاحية في المونديال على أحر من الجمر، مشيرًا إلى أن عدم نومهم في الليلة السابقة لن يمنعهم من دخول استاد البيت بطاقة كبيرة.

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مضيفًا عن تخيله للمشهد ذلك اليوم "لو أغلقت عينيّ الآن، يمكن تخيّل الشوارع ممتلئة بالجماهير التي تتوافد من كل مكان نحو مدينة الخور، حيث يقع استاد البيت، أعلام قطر تُزّين السيارات والمباني، وترفرف في أيدي الجماهير. داخل الملعب ستكون المدرجات كاملة العدد، وكلما اقتربنا أكثر من ساعة الصفر ربما يزيد التوتر أكثر وأكثر، لكن هذا طبيعي، إنه اليوم الذي ننتظره منذ منحنا استضافة النهائيات في 2010".

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الهيدوس وصف طموحات العنابي في كأس العالم بأنها كبيرة ولا حدود لها وتتجاوز حد المشاركة المشرفة، موضحًا " نريد أن نقدم الأداء الذي يؤكد قدرات اللاعب القطري، ونتطلع لحصد نتائج تمنحنا إحدى بطاقتي التأهل عن مجموعتنا. نعرف أن الأمر لن يكون سهلًا، فقد شهدت بعض النسخ السابقة من كأس العالم خروج منتخبات عريقة من الدور الأول، لذلك سنركز جهودنا بشكل رئيسي على التأهل للدور الثاني".

تابع حول تطور مستوى المنتخب مؤخرًا "الكرة القطرية بدأت العمل وفق منظومة مدروسة منذ 17 عامًا، تم تحديد الأهداف منذ تلك الفترة، تم افتتاح أكاديمة أسباير، وبدأت عملية البحث عن المواهب وتطويرها. في العام 2014 تمكن منتخب الشباب من الفوز بكأس آسيا تحت 19 سنة، وتأهل لكأس العالم تحت 20 سنة في نيوزيلندا، وتم تصعيد أبرز اللاعبين للمنتخب الوطني، ومع المعسكرات والمباريات أصبح لدينا منتخب قادر على المنافسة وإحراز الألقاب".

"دعني أوضح أكثر، في مشاركتنا بكأس آسيا 2015 خرجنا للأسف من الدور الأول، ولكن بعد ذلك بدأ تجهيز منتخب جديد من كل النواحي، في السنوات الأربع التالية ارتقينا بالمستوى الفني، وكما شاهد الجميع كُنا أفضل المنتخبات في نسخة 2019، أحرزنا اللقب دون شكوك، وصبغنا النهائيات باللون العنابي".

وأخيرًا وجه الهيدوس رسالة للجماهير المحبة لكرة القدم، قائلًا "أقول لهم، أهلًا وسهلًا بكم في بلادنا، على الصعيد الشخصي ستكون تجربة رائعة لهم جميعًا، وأنتم على موعد مع النهائيات الأفضل على الإطلاق، سيكون لدينا أفضل مناخ لكرة القدم".