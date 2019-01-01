كأس العالم للسيدات
كأس العالم للسيدات

كأس العالم للسيدات| رابينو ترفع الكرة الذهبية والحذاء الذهبي

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Richard Heathcote
الولايات المتحدة بطلاً للكرة النسائية من جديد..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

توجت ميجان رابينو نجمة المنتخب الأمريكي للسيدات بالكرة الذهبية لأفضل لاعبة في كأس العالم، عقب التتويج باللقب على حساب هولندا بهدفين دون رد.

على الناحية الأخرى كانت الكرة الفضية من نصيب لوسي برونز لاعبة المنتخب الإنجليزي.

أما عن الكرة البرونزية فقد كانت من نصيب الولايات المتحدة أيضاً، للاعبة روز لافيل.

وسجلت رابينو ولافيل هدفي المنتخب الأمريكي في شباك هولندا لتفوز البلاد بكأس العالم للمرة الرابعة.

أخيراَ باتت رابينو البالغة من العمر 34 عاماً ويومين، أكبر اللاعبات سناً فوزاً بالكرة الذهبية والحذاء الذهبي أيضاً.

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