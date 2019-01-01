كأس العالم للسيدات| رابينو ترفع الكرة الذهبية والحذاء الذهبي
توجت ميجان رابينو نجمة المنتخب الأمريكي للسيدات بالكرة الذهبية لأفضل لاعبة في كأس العالم، عقب التتويج باللقب على حساب هولندا بهدفين دون رد.
على الناحية الأخرى كانت الكرة الفضية من نصيب لوسي برونز لاعبة المنتخب الإنجليزي.
جوائز كأس العالم للسيدات #فرنسا2019 🇫🇷🏆 FIFA:— FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) July 7, 2019
كرة adidas الذهبية:
🥇 ميجان رابينو - #USA
كرة adidas الفضية:
🥈 لوسي برونز - #ENG
كرة adidas البرونزية:
🥉 روز لافيل - #USA #FIFAWWC #DareToShine pic.twitter.com/BXLu9sqEOS
أما عن الكرة البرونزية فقد كانت من نصيب الولايات المتحدة أيضاً، للاعبة روز لافيل.
وسجلت رابينو ولافيل هدفي المنتخب الأمريكي في شباك هولندا لتفوز البلاد بكأس العالم للمرة الرابعة.
34 Y 2 D - Megan Rapinoe (34 years, 2 days) is oldest player ever to win the #FIFAWWC Golden Boot or Golden Ball awards. Ageless. pic.twitter.com/6yqa9B8EiO— OptaJack⚽️ (@OptaJack) July 7, 2019
أخيراَ باتت رابينو البالغة من العمر 34 عاماً ويومين، أكبر اللاعبات سناً فوزاً بالكرة الذهبية والحذاء الذهبي أيضاً.