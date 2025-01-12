قبل كأس العالم للأندية .. "فكرة تحت الدراسة" تقلق سالم الدوسري وعلي البليهي في الهلال

الهلال يواجه ريال مدريد وباتشوكا وسالزبورج في مونديال الأندية..

كشف الناقد الرياضي عبد العزيز المريسل، عن اتجاه مفاجئ لنادي الهلال، في إطار المشاركة المنتظرة لفريق الكرة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تستضيفها الولايات المتحدة، خلال الفترة بين 14 يونيو وحتى 13 يوليو المُقبل.

وأسفرت قرعة مونديال الأندية، عن وقوع الهلال، في المجموعة الثامنة، ليواجه فرق ريال مدريد الإسباني، باتشوكا المكسيكي، ريد بول سالزبورج النمساوي.

وقال المريسل، في رسالة عبر منصة (إكس)، إن هناك فكرة تُدرس بأن يشارك الهلال في مونديال كأس العالم للأندية، بتشكيل أجنبي بنسبة 100%.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هذا الأمر إن حدث، سيكون بمثابة "صدمة" للقائد سالم الدوسري، والذي يعد أحد الأسلحة الأساسية في تشكيل المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، وكذلك المدافع علي البليهي، الذي يعتمد عليه جيسوس بصورة مستمرة، ومنحه شارة القيادة في غياب سالم، خلال مباراة العروبة، بالجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي.

وذكرت تقارير إعلامية سابقة، بأن الهلال ينتوي التعاقد مع ثلاثة لاعبين أجانب جدد، قبل مونديال الأندية، علمًا بأن الزعيم لم يحسم صفقة جديدة بعد مرور 12 يومًا على انطلاق موسم الميركاتو الشتوي، مع التنويه بأن الاتحاد الدولي "فيفا" قرر فتح الباب لفترة انتقالات استثنائية خلال الفترة بين 1 و10 يونيو، قبل بطولة مونديال الأندية.

ويمتلك الهلال 10 لاعبين أجانب في صفوفه، وهم المغربي ياسين بونو، السنغالي خاليدو كوليبالي، الرباعي البرازيلي رينان لودي، مالكوم، نيمار، ماركوس ليوناردو، الثنائي البرتغالي روبن نيفيش، جواو كانسيلو، الثنائي الصربي أليكساندر ميتروفيتش، سيرجي سافيتش.