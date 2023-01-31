فيديو | لفتة فهد بن نافل وعظمة المعيوف .. كواليس عاشق هلالي في المغرب

أينما حل الهلال السعودي يجد عشاقه في كل مكان سواء في مدن المملكة السعودية المختلفة أو خارج الوطن، وهو ما حدث عندما حلت أقدام لاعبيه المملكة المغربية.
بعثة الزعيم وصلت للمغرب أمس الإثنين، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية للعام الثاني على التوالي، إذ يستهل مشواره بمواجهة الوداد المغربي؛ بطل إفريقيا، في الرابع من فبراير المقبل.
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المشجع إبراهيم بندكور؛ الملقب بـ"سفير الهلال في المغرب"، قام باستقبال بعثة ممثل آسيا في فندق الإقامة، رفقة والدته، التي تعشق الزعيم هي الأخرى، وحضرت رغم عناء السفر وصيامها في ذاك اليوم، بحسب ما أوضح المشجع.
بينما أثنى المشجع على موقف فهد بن نافل؛ رئيس الهلال، والذي رفض محاولات الأمن منعه من الوصول للاعبي الفريق وسمح له بالتواصل معهم، بالإضافة إلى ثنائه على موقف الحارس عبد الله المعيوف، الذي اتجه لوالدته لتحيتها بشكل خاص.
يذكر أن الهلال يشارك في هذه النسخة من المونديال بالترشيح من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بصفته بطل النسخة الماضية من دوري الأبطال، بينما لم يُحسم بطل النسخة الحالية بعد.
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