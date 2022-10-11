أمة خرجت عن بكره أبيها .. وداعية خاصة من كوستاريكا لمنتخبها قبل السفر إلى قطر

"لوس تيكوس" فازوا على نيجيريا قبل المونديال

احتشد الآلاف في شوارع العاصمة الكوستاريكية "سان خوسيه" لوداع منتخب البلاد في مشهد مهيب قبل السفر لقطر لخوض غمار كأس العالم 2022.

منتخب "لوس تيكوس" لعب الأربعاء ودياً ضد نيجيريا في ملعب "ناسيونال" بالعاصمة، وفاز بهدفين نظيفين، في آخر مبارياته داخل البلاد قبل التحرك نحو العراق للعب ودياً ضد منتخبها.

وشهدت المدرجات حضور ما يقارب من 35 ألفاً لمؤازرة المنتخب، وأقيمت احتفالية لوداع اللاعبين والجهاز الفني عقب نهاية اللقاء لتشجيعهم وتحفيزهم لتقديم عروض قوية بالمونديال.

ولكن المشهد الأكبر كان في شوارع العاصمة التي احتشد في شوارعها المشجعون وحاصروا حافلة الفريق وأوقفوا حركة المرور تماماً، بينما نظمت الاستعراضات للرقصات التقليدية للبلاد، واُطلقت الألعاب النارية.

وتلعب كوستاريكا في مجموعة ليست بالسهلة تضم ألمانيا، إسبانيا، واليابان، وتفتتح مبارياتها بلقاء "لا روخا" في الثالث والعشرين من نوفمبر الجاري.