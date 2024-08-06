تضم أسماءً بارزة .. نجم وسط النصر يُضاف لقائمة الغائبين عن السوبر السعودي

كأس السوبر السعودي ينطلق في الـ13 من أغسطس الجاري

انضم نجم وسط النصر لقائمة الغائبين عن بطولة السوبر السعودي التي ستنطلق في الـ13 من أغسطس الجاري في أبها وتستمر حتى الـ17 من نفس الشهر.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن الفحوصات الطبية التي أجراها سامي النجعي أظهرت تعرضه لكدمة في الركبة ستُبعده عن اللعب لمدة 10 أيام إلى أسبوعين مما يعني غيابه عن المباراة الأولى أمام التعاون على الأقل، والتي ستجري يوم الـ14 من أغسطس المقبل.

اللاعب السعودي كان قد تعرض لتلك الإصابة خلال المواجهة الودية الأخيرة أمام غرناطة الإسباني، والتي خسرها النصر بهدف نظيف، وسيغيب بالتأكيد عن اللقاء الودي الأخير قبل العودة إلى الرياض، والذي سيكون أمام ألميريا بعد غدٍ الخميس.

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النجعي انضم لقائمة الغائبين عن السوبر والتي تضم أسماءً بارزة مثل علي البليهي وخاليدو كوليبالي ونيمار ومالكوم وفراس البريكان، ويغيب الأول والثاني بسبب الإيقاف فيما البقية للإصابة.

يُشار إلى أن كريستيانو رونالدو انضم إلى معسكر النصر الإعدادي بعد انتهاء عطلته الصيفية، وسيكون على رأس الفريق خلال مواجهة ألميريا.