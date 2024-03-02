لأول مرة بالتاريخ .. السوبر السعودي يشهد تطورًا جديدًا!

اقترب موعد كأس السوبر السعودي فما هي آخر المستجدات؟

شهدت بطولة كأس السوبر السعودي تطورًا جديدًا، وذلك قبل إقامة البطولة المرتقبة التي ستشهد مشاركة 4 أندية للمرة الثانية في تاريخها، لتشهد حدثًا تاريخيًا يحدث لأول مرة.

ويُشارك أندية: "الهلال والنصر والاتحاد والوحدة" في بطولة كأس السوبر السعودي 2024، وذلك بعد أقيمت النسخة الماضية بمشاركة 4 فرق وتوج بها نادي الاتحاد أيضًا.

وكشفت صحيفة "الرياضية" عن أن اتحاد كرة القدم السعودي، استقر على اختيار ملف العاصمة الإماراتية أبو ظبي، لاستضافة كأس السوبر السعودي.

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وأضافت الصحيفة أن بطولة السوبر السعودي ستقام خلال الفترة من نهاية شهر رمضان القادم وخلال أيام عيد الفطر، بمشاركة الهلال والنصر والاتحاد والوحدة.

وستشهد بطولة السوبر السعودي حدثًا تاريخيًا، بإقامة البطولة لأول مرة في دولة عربية، حيث أقيمت من قبل 3 مرات خارج السعودية أعوام 2015 و 2016 و 2018 في بريطانيا.