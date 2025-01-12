40 مليون يورو السبب .. حسم موقف استمرار السوبر الإسباني في السعودية

هل تستمر السوبر الإسباني في السعودية مدة أطول؟

يعمل رافائيل لوزان رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، على تمديد عقد إقامة كأس السوبر الإسباني في السعودية حتى عام 2034، في خطوة تأتي كجزء من رؤية أكبر تشمل بطولة كأس العالم 2034 التي ستستضيفها المملكة.

وبدأت الشراكة بين الاتحاد الإسباني والسعودية في عام 2019 باتفاقية تمتد لثلاث نسخ، ثم تم تمديدها لاحقًا حتى عام 2029، ومع استمرار النجاح الاقتصادي والتنظيمي، بدأت المحادثات الآن لتمديد العقد خمس سنوات إضافية، ليشمل الفترة من 2029 إلى 2034.

وأكدت صحيفة "AS" على أنه رغم عدم لعب نسخة 2025 بعد، إلا أن الطرفين أبديا تفاؤلهما بشأن الاتفاق الجديد.

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ووفقًا لتصريحات عمر مغربل، الرئيس التنفيذي للدوري السعودي، فإن السوبر الإسباني يُعد فرصة لتعزيز الروابط بين الجماهير والأندية واللاعبين.

وتحقق بطولة السوبر إيرادات ضخمة للاتحاد الإسباني، حيث تتلقى المؤسسة 40 مليون يورو عن كل نسخة تُقام في السعودية، ويتم دفع هذا المبلغ مسبقًا.

وبحسب مصادر الصحيفة، فإن مبلغ 40 مليون يورو لكل نسخة يجعل من الصعب العثور على جهة أخرى يمكنها تقديم مثل هذا العائد الكبير.

ورغم النجاح، لا تزال هناك تحديات لوجستية تحتاج إلى معالجة، مثل بُعد المسافة بين إسبانيا والسعودية، ويجري حاليًا دراسة حلول لتحسين الاتصال بين البلدين لتسهيل التنقل للجماهير والإعلاميين.

وتتماشى هذه الاتفاقية مع رؤية السعودية لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى، بما في ذلك كأس العالم 2034.

وتعتبر استضافة السوبر الإسباني جزءًا من هذه الخطة، التي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة رياضية عالمية.

ويشترك الطرفان في رؤية مستقبلية تسعى لتطوير الرياضة وتعزيز قيمتها الاقتصادية والاجتماعية، ومن المتوقع أن يسهم تمديد الشراكة في تقوية العلاقات بين الاتحاد الإسباني والسعودية، مع ضمان استمرار البطولة كجزء من الرزنامة الرياضية الدولية حتى 2034.