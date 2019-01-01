اعتماد تقنية الفيديو في خليجي 24

البطولة تنطلق بعد يومين

كشفت صحيفة الرياضية السعودية النقاب عن قرار خاص من اللجنة المنظمة لكأس الخليج 24 باعتماد تقنية الفيديو (VAR) في إدارة مباريات البطولة التي ستنطلق في الـ26 من نوفمبر الجاري وتتواصل حتى الـ8 من ديسمبر القادم.

وأكدت الصحيفة أن اللجنة المنظمة لخليجي 24 طلبت من الاتحادات الأهلية ترشيح حكام حاصلين على رخصة تقنية الفيديو للمشاركة في إدارة مباريات البطولة التي ستقام على الملاعب القطرية.

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وقد رشح الاتحاد السعودي لكرة القدم طاقم حكام مكونًا من محمد الهويش وخالد الطريس حاملي رخصة الـVAR، بجانب المساعدين بدر الشمراني وفهد العمري.

من جانب آخر، وصل حكام البطولة العاصمة القطرية الدوحة أول أمس وقد خضعوا لاختبارات بدنية نجحوا جميعًا في تجاوزها، ومن ثم تلقوا محاضرات عن تطبيق تقنية الفيديو في كأس الخليج، وقد انضم لمعسكر الحكام طاقمان أوروبيان من بلجيكا وسويسرا للمشاركة في البطولة بوصفهما محايدين.

وارتفع عدد المنتخبات المشاركة في خليجي 24 إلى 8 بعد تراجع السعودية والإمارات والبحرين عن قرار مقاطعة البطولة وإعلانهم المشاركة فيها، وقد تم تقسيم المنتخبات الـ8 إلى مجموعتين يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة لنصف النهائي.

وضمت المجموعة الأول منتخبات قطر والإمارات والعراق واليمن، فيما ضمت الثانية منتخبات السعودية وعُمان والبحرين والكويت.