الدوحة تستضيف خليجي 24 في نوفمبر المقبل

النسخة الماضية استضفتها الكويت في ديسمبر 2017

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حدد المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج موعد إقامة النسخة 24 من البطولة، والتي تستضيفها العاصمة القطرية "الدوحة".

خليجي 23 كان قد أقيم بالكويت في الفترة من 22 ديسمبر 2017 وحتى 5 يناير 2018، بمشاركة ثمانية منتخبات.

ووفقًا لقناة "بي إن سبورتس" القطرية فإن المكتب التنفيذي قرر إقامة خليجي 24 في الفترة من 27 نوفمبر المقبل وحتى 9 ديسمبر من العام الجاري.

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يذكر أنه بالنسخة الماضية شارك بجانب الكويت الدولة المضيفة كل من: عمان، الإمارات، السعودية، العراق، البحرين، قطر، واليمن.

وجمع النهائي آنذاك بين عمان والإمارات، وحصده الأول في الأخير بفوزه بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف.

ويخشى اتحاد كأس الخليج في خليجي 24 أن تقاطع عدد من المنتخبات البطولة كالسعودية والإمارات، إثر الخلافات السياسية مع الدولة المضيفة.