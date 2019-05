كأس الاتحاد الآسيوي - الوحدات إلى نصف النهائي والإنذارات تؤهل الجيش وتطيح بالكويت

الجزيرة والعهد والوحدات متأهلون كأول المجموعات واللعب النظيف يطيح بالكويت

حُسم رسميًا المتأهلين إلى نصف نهائي غرب بكأس الاتحاد الآسيوي بتأهل الوحدات الأردني رفقة الجزيرة الأردني والعهد اللبناني.

العهد كان قد حسما تأهله رسميًا أمس الإثنين، كمتصدر للمجموعتين الثالثة، بينما ضمن الجزيرة التأهل من الجولة الماضية كأول المجموعة الثانية.

الوحدات حقق الفوز اليوم الثلاثاء، أمام هلال القدس الفلسطيني، على استاد عبد الله الثاني، بالجولة الأخيرة من دور المجموعات.

سجل الهدفين بهاء فيصل في الدقيقتين 50 و86 من عمر اللقاء، بينما أهدر محمود عويسات ضربة جزاء لصالح الفريق الفلسطيني في شوط اللقاء الأول.

بهذا الفوز رفع الفريق الأردني رصيده إلى النقطة 13 ليتأهل متصدرًا المجموعة الأولى.

FT: Al Wehdat 🇯🇴 2-0 🇵🇸 Hilal AlQuds #AFCCup2019 #WEHvHAQ



Baha' Seif comes up strong for Al Wehdat as they finish the table on the top of the table. pic.twitter.com/WQpNCEc8TR — AFC (@AFCCup) May 14, 2019

وفي إطار الجولة نفسها، حرم الجزيرة، الكويت الكويتي من التأهل كأفضل ثاني بهزيمته في الوقت القاتل، بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد الكويت.

الكويت سجل هدفه الوحيد في الدقيقة 70 بأقدام فهد الهاجري، بينما أحرز محمود زعترة وأحمد سمير "ضربة جزاء" للفريق الأردني في الدقيقتين 74 و90.

الجزيرة رفع رصيده إلى النقطة 16، بينما تجمد رصيد الكويت عند النقطة العاشرة، ليتساوى في النقاط مع الجيش السوري.

FT: SC 🇰🇼 1-2 🇯🇴



Ahmad Saleh's late winner means Al Jazeera finish top of group B on 16 points while Al Kuwait SC will have to wait for best runners up. #KSCvJAZ #AFCCup2019 pic.twitter.com/69pvYxKXXx — AFC (@AFCCup) May 14, 2019

حقق الجيش التعادل أمام النجمة اللبناني بهدفين لكل منهما، على استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة.

الفريق السوري هز الشباك في الدقيقتين 45 و59 عن طريق محمد الواكد وباسل مصطفى، بينما سجل حسن معتوق وعلي حمام للنجمة في الدقيقتين 56 و67.

التعادل جعل الجيش يتساوى في النقاط مع الكويت بعشر نقاط، ومع تساويهما في الأهداف كذلك، تأهل الفريق السوري إلى نصف النهائي بفضل قواعد اللعب النظيف، حيث حصل على إنذارات أقل بواقع سبعة إنذارات مقابل 11 للفريق الكويتي.

FT: 🇸🇾 2-2 🇱🇧 Nejmeh SC #AFCCup2019 #JSHvNEJ



Al Jaish hold on to move on to the next round while @Nejmeh_SC will be happy to have scured their first point of the campaign. pic.twitter.com/we5bc9NNCE — AFC (@AFCCup) May 14, 2019

وفي آخر المباريات، ودع النجمة البحرين البطولة بالفوز أمام الاتحاد السوري بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد البحرين الدولي.

الفريقان ودعا البطولة، حيث احتل النجمة المركز الثالث في المجموعة الثانية بسبع نقاط، بينما يتذيل الاتحاد الترتيب بهدف وحيد.