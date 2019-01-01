كأس الأمم الأفريقية: الأكثر تتويجاً، سجل الفائزين والهدافين التاريخيين

مع اقتراب النسخة الثانية والثلاثون من كأس الأمم الأفريقية، يستعرض معكم جول سجل الفائزين، وأكثر المنتخبات تحقيقاً للقب في تاريخ البطولة

ينتظر عاشقي كرة القدم في أفريقيا والوطن العربي كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر بدءاً من 21 يونيو القادم وحتى 19 يوليو 2019، وهي النسخة الثانية والثلاثون من البطولة الأكبر في القارة السمراء والتي كان من المُقرر لها ان تُقام في الكاميرون ولكن تم سحب الملف من بلاد الأسود التي لا تروض بقرار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لعدم جاهزيتها لاستضافة البطولة بسبب البنية التحتية وبعض الأسباب الآخرى الخاصة بالتنظيم، ومن ثم تقدم الملف المصري والجنوب أفريقي للاستضافة وتم التصويت على أن تكون أرض الكنانة هي المضيفة للبطولة في نسختها الحالية.

كما ستكون هذه البطولة هي الأولى من نوعها التي تُقام في شهري يونيو ويوليو بعدما قرر الاتحاد الأفريقي تغيير موعد إقامتها لبعد انتهاء البطولات الأوروبية الكبرى لعدم حرمان الفرق الأوروبية من لاعبيها الأفارقة في نهاية الموسم، كما ستكون هي البطولة الأولى التي يُشارك فيها 24 فريقاً بدلاً من 16 فريقاً في كأس الأمم الأفريقية وذلك أثر إجتماع الخميس الموافق 20 يوليو 2017 في اجتماع الرباط لمناقشة المنافسات الأفريقية، وقد أتخذ القرار لزيادة قوة البطولة واتاحة فرصة لبعض المنتخبات للوصول إلى الحدث الأفريقي الكبير.

ولكن كثيراً ما نتسائل ما هي المنتخبات المسيطرة على البطولة من حيث عدد الألقاب؟ وما هي المنتخبات التاريخية والتي رغم إبتعادها عن التتويج لفترة طويلة إلا أنها وضعت بصمتها في وقت ماضي وزمن آخر كانت تملك كل مقومات البطل؟ كل هذا وأكثر سنتعرف عليه سوياً في هذا التقرير المُقدم لكم من جول Goal النسخة العربية.

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ما هي المنتخبات الأكثر تتويجاً بكأس الأمم الأفريقية؟

يُعد المنتخب المصري هو البطل التاريخي لبطولة كأس الأمم الأفريقية حيث يملك 7 ألقاب يتربع بها على عرش القارة السمراء، يأتي من بعده منتخب الكاميرون برصيد 5 ألقاب آخرها في نسخة 2017 عندما حرم منتخب الفراعنة من تحقيق لقبهم الثامن بعد خسارة زملاء محمد صلاح بهدفين مقابل هدف، وفي المركز الثالث غانا التي حصدت البطولة في 4 مناسبات والتي كانت في يوم من الأيام الأكثر تتويجاً بالبطولة عندما أحرزت اللقب الرابع والآخير عام 1982 وكان منتخب مصر الثاني في الترتيب برصيد لقبين فقط، وهو أول منتخب يُحرز لقب البطولة في ثلاث نسخ متتالية حينها ولكن ها هي تغيب عن التتويج لمدة 37 عاماً كاملة رغم كونه أكثر المنتخبات وصولاً للنهائي برصيد 9 متساوياً مع منتخب الساجدين، ولكن رغم هذا مازالت محتفظة بالمركز الثالث، بينما في المركز الرابع منتخب نيجيريا برصيد 3 ألقاب رغم وصول منتخب النسور الخضر إلى النهائي في 7 نسخ من البطولة.

منتخب مصر من أول المنتخبات التي شاركت في كأس الأمم الأفريقية في نسختها الأولى عام 1957 هو والمنتخب السوداني حيث كانت فكرة إقامة البطولة عندما اجتمع المصريون عبد العزيز سالم وهو أول رئيس للاتحاد الأفريقي ومعه محمد لطيف ويوسف محمد مع السودانيين عبد الرحيم شداد وبدوي محمد وعبد الحليم محمد والجنوب أفريقي وليم فيل في فندق افينيدا بلشبونة عاصمة البرتغال علي هامش اجتماع الكونغرس الخاص بالفيفا وبدأوا يفكرون في تأسيس اتحاد قاري يسهر علي شؤون الكرة الأفريقية وكذلك تدشين بطولة تقوم علي فكرة المنافسة بين كل دول القارة فيما بينهم لتحديد البطل الذي يجلس علي عرش القارة السمراء.

ومن هنا بدأت رحلة كأس الأمم الأفريقية التي تُصنف كثالث أقوى بطولة في العالم بعد بطولتي كأس العالم ودوري أبطال أوروبا، والتي حمل لقبها 14 منتخب أفريقي في 62 عاماً هو عمر البطولة.

يملك ريال مدريد الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بدوري أبطال أوروبا برصيد 13 لقب كن أخرها بطولة 2018 بعد التفوق على ليفربول 3-1 وهو اللقب الأوروبي الثالث لزيدان مع الملكي بعد أن تُوج بهم في ثلاث مواسم متتالية، ليعادل رقم بايرن ميونخ بالثلاثية التي فاز بها منذ عام 1974 وحتى 1976.

المنتخبات الحاصلة على كأس الأمم الأفريقية:

المنتخب البطل الوصيف مواسم التتويج مواسم المركز الثاني مصر 7 2 1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، 2010 1962، 2017 الكاميرون 5 2 1984، 1988، 2000، 2002، 2017 1986، 2008 غانا 4 5 1963، 1965، 1978، 1982 1968، 1970، 1992، 2010، 2015 نيجيريا 3 4 1980، 1994، 2013 1984، 1988، 1990، 2000 ساحل العاج 2 2 1992، 2015 2006، 2012 جمهورية الكونغو الديمقراطية 2 0 1968، 1974 - السودان 1 2 1970 1959، 1963 تونس 1 2 2004 1965، 1996 زامبيا 1 2 2012 1974، 1996 الجزائر 1 1 1990 1980 المغرب 1 1 1976 2004 إثيوبيا 1 1 1962 1957 جنوب أفريقيا 1 1 1996 1998 الكونغو 1 0 1972 -

من هم الهدافين التاريخيين لكأس الأمم الأفريقية؟

هناك كثير من اللاعبين رحلوا وقد تركوا بصمتهم في كأس الأمم الأفريقية بمعدل أهدافهم التي مازالت الاجيال القادمة تحاول الوصول إليها وتخطيها، فهذه الأسماء الذهبية التي لمعت سواء على مستوى اهدافهم في بطولة واحدة أو على مر مشاركتهم في أكثر من نسخة، ومازال الكاميروني صامويل إيتو يتربع على عرش الهدافين التاريخيين للبطولة برصيد 18 هدفاً أحرزهم من مشاركته في 6 نسخ متتالية من الكرنفال الأفريقي الأكبر، ويأتي في المركز الثاني لاعب من العصور التاريخية لساحل العاج وهو هداف نسختي 1968 و 1970 برصيد 14 هدف، ثم النيجيري رشيدي ياكيني الذي لمع اسمه في تسعينيات القرن الماضي برصيد 13 هدف.

قائمة الهدافين التاريخين لكأس الأمم الأفريقية:

الترتيب الهداف الدولة عدد الأهداف سجل الأهداف أعوام 1 صامويل إيتو الكاميرون 18 2000، 2002، 2004، 2006، 2008، 2010 2 لوران بوكو ساحل العاج 14 1968، 1970 3 رشيدي ياكيني نيجيريا 13 1988، 1990، 1992، 1994 4 حسن الشاذلي مصر 12 1962، 1963، 1970 =5 حسام حسن مصر 11 1998، 2000، 2006 =5 باتريك مبوما الكاميرون 11 2000، 2002، 2004 =7 دوس سانتوس تونس 10 2004، 2006، 2008 =7 ديدييه دروجبا ساحل العاج 10 2006، 2008، 2010، 2012 =7 جويل تيهي ساحل العاج 10 1992، 1994، 1996، 1998 =7 مولامبا نداي جمهورية الكونغو الديمقراطية 10 1974، 1976 =7 كالوشا بواليا زامبيا 10 1992، 1994، 1996، 1998، 2000 =7 واركو مانجستو إثيوبيا 10 1962، 1963، 1968، 1970

هناك أيضاً هدافين تاريخيين استطاعوا تسجيل عدد كبير من الأهداف في نسخة واحدة منحتهم لقب هدافي كأس الأمم الأفريقية في النسخة التي شاركوا فيها ولم يتم تخطيها حتى الآن كعدد أهداف مولامبا نداي لاعب جمهورية الكونغو الديمقراطية عندما حاز على لقب هداف البطولة لنسخة 1974 برصيد 9 أهداف كاملة يتربع بها على عرش قائمة الأكثر تسجيلاً للأهداف في نسخة واحدة من البطولة، ومن بعده يأتي الهداف التاريخي لساحل العاج لوران بوكو صاحب الـ8 أهداف في نسخة 1970.

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قائمة أكثر الاعبين تسجيلاً للأهداف في نسخة واحدة من كأس الأمم الأفريقية: