يوسف عطال: خروج المغرب درس لنا، ولسنا هنا لثمن النهائي

لاعب منتخب الجزائر يريد المضي قدمًا في البطولة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

اتفق يوسف عطال ظهير أيسر منتخب الجزائر مع مدربه جمال بلماضي في أن خسارة المنتخب المغربي أمام بنين وخروجه من كأس أمم أفريقيا بمثابة درس لهم.

وكان بلماضي قد قال أن خروج المغرب آلمه كثيرًا، كما أنه بمثابة جرس إنذار لفريقه الذي يستعد لمواجهة غينيا في ثمن نهائي البطولة.

بلماضي: خروج المغرب آلمني، وهو جرس إنذار لنا

وقال عطال خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء "ندرك تمامًا ما الذي ينتظرنا في المباراة، نحن جاهزون لهذا الموعد الحاسم، نريد المضي بعيدًا في تلك البطولة ولا يوجد فريق مفضل للفوز بها".

أضاف "ما رأيناه في مباراة المغرب وبنين سيزيد من حماسنا ورغبتنا كلاعبين، هو بمثابة درس لنا".

تابع "لم نأت لمصر للتأهل لثمن نهائي البطولة، نحن نستعد جيدًا وكل تركيزنا على مباراتنا القادمة بهدف تقديم أفضل مما قدمناه حتى الآن في البطولة والتأهل لدور الـ8".

أتم "لا يوجد منتخبات صغيرة وأخرى كبيرة في هذه المرحلة من البطولة، علينا احترام كل منافسينا وعدم التقليل من أي منتخب، ذلك مهم للتأهل للمراحل القادمة من البطولة".

يُذكر أن مباريات يوم أمس في دور الـ16 من البطولة القارية شهدت تأهل السنغال وبنين لربع النهائي.