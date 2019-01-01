وناس يُطالب الجزائريين في فرنسا بضبط النفس

حوادث مؤسفة شهدتها فرنسا بعد فوز الخُضر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تفاعل آدم وناس جناح الجزائر مع الأحداث المؤسفة التي وقعت في فرنسا عقب انتصار منتخب بلاده على كوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا.

وكانت تجاوزات عديدة قد حدثت من الجمهور الجزائري في فرنسا عقب الفوز على الأفيال والتأهل لنصف نهائي البطولة القارية المقامة في مصر حاليًا.

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وقد تسبب أحد المحتفلين في مقتل سيدة فرنسية في مدينة مونبيلييه، مما أثار موجهة غضب شديدة في الأوساط الفرنسية ضد جماهير محاربي الصحراء.

وكتب لاعب نابولي على حسابه الرسمي في إنستجرام "نحن جميعًا سعداء بالفوز على كوت ديفوار في ربع النهائي".

أضاف "نحن اللاعبون نبذل قصارى جهدنا لنجعلكم تفخرون بنا، وأنتم عليكم الاحتفال بفخر وتواضع ودون أي تجاوزات، لنفخر نحن بكم. تحيا الجزائر".

يُذكر أن الجزائر ستُواجه نيجيريا يوم غدٍ الأحد في نصف نهائي البطولة، فيما ستلعب تونس ضد السنغال في نصف النهائي الآخر.