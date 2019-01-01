آدم أوناس: لقد أثبتنا أن البدلاء يستحقون المقعد الأساسي

نجم مباراة تنزانيا يتحدث

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى آدم أوناس لاعب منتخب الجزائر ورجل مباراة تنزانيا سعادته البالغة بأدائه وانتصار فريقه في المباراة الثالثة لهم في كأس أمم أفريقيا.

منتخب الخُضر اختتم مسيرته الممتازة في دور المجموعات للبطولة القارية بالفوز على تنزانيا 3-0 رغم أن المدير الفني جمال بلماضي دخل اللقاء بمجموعة من البدلاء بعدما ضمن التأهل لدور الـ16 من الجولة الماضية.

بدلاء الجزائر يسحقون تنزانيا والسنغال تتخطى كينيا وتتأهل لدور الـ16

وأحرز أوناس هدفين ولعب مباراة رائعة أظهر خلالها تفاهمًا وانسجامًا كاملًا مع زملائه خاصة إسلام سليماني صاحب الهدف الثالث.

وقال اللاعب عقب اللقاء أنه طبق تعليمات المدرب وفهم رسالته جيدًا حين طالبه بفرض نفسه وإظهار قدراته، موضحًا أن المهم هو عدم قبولهم لأي أهداف وأنه انسجم جيدًا مع سليماني.

أضاف لقناة بي إن سبورتس "المدرب غير مجموعة كبيرة من اللاعبين لأن هذا المعتاد في مثل تلك المباريات، لكننا نحن البدلاء أثبتنا أننا نستحق التواجد في التشكيل الأساسي".

تابع جناح نابولي "السيد جمال بلماضي مدرب شاب ويفهم عقلية اللاعبين جيدًا، ونحن كذلك نفهم عقليته، هذا الأمر أصبح معروفًا. هو من يُمثل القيمة المضافة للمنتخب وليس أنا".

وأتم صاحب الـ19 عامًا حديثه موجهًا الشكر لأهله في الجزائر.