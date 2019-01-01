كأس آسيا 2019 من منظور "تويتر" - أكثر ما تحدث عنه الجمهور خلال دور المجموعات

11 يومًا وتنتهي النسخة الأمبر من البطولة القارية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

ينطلق اليوم الأحد، دور الـ16 من كأس آسيا الإمارات 2019، لتبدأ مرحلة جديدة من تصفية المنتخبات بعد انتهاء دور المجموعات ووداع 16 فريقًا آخر للمنافسة.

الإمارات تستضيف البطولة القارية للمرة الثانية في تاريخها بعد عام 1996، حيث انطلقت في الخامس من الشهر الجاري، ومن المقرر أن تستمر حتى الأول من فبراير المقبل.

وتحظى هذه النسخة من البطولة الآسيوية باهتمام كبير من كافة جماهير الكرة بالعالم، سواء ممن يحضرون المباريات من المدرجات أو ممن يتابعون عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث شهد الحديث حول دور المجموعات فقط عبر "تويتر" نحو 2.5 مليون تغريدة.

ونستعرض فيما يلي أبرز ما تحدثت عنه الجماهير خلال دور المجموعات من الكأس من خلال منصة "تويتر":

البداية مع اللاعبين الأكثر ذكرًا بالتغريدات، والتي سيطر بها لاعبو المنتخب السعودي، وضمت القائمة: فهد المولد (السعودية)، يوتو ناغاتومو (اليابان)، سالم الدوسري (السعودية)، سلمان الفرج (السعودية)، علي الحبسي (عمان)، سونيل تشيتري (الهند)، محمد العويس (السعودية)، عبد الله الخيبري (السعودية)، وهتان باهبري (السعودية).

حوار جميل يا ربّااااااااااااااه 😅



🗣 المعلق الرياضي الكبير @farisf9 يتحدث لـ @MagedGazr مراسل @GoalAr عن #كأس_آسيا2019

رأيه في البطولة والتنظيم

تقييمه لـ فكرة زيادة عدد المنتخبات لـ 24 منتخبًا

وتمنياته للأبيض الإماراتي#آسيا_مع_جول — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٩ يناير ٢٠١٩

أما عن اللاعبين الأكثر ذكرًا من منتخب الإمارات، صاحب الأرض، فهم: ألبيرتو زاكيروني؛ المدير الفني، وعمر عبد الرحمن "عموري"، رغم غيابه عن البطولة للإصابة، ومحمد عبد الرحمن وخلفان مبارك وإسماعيل مطر.

فيما عن قائمة المنتخبات التي كتبت عنها الجماهير أكثر التغريدات، فضمت: السعودية، الهند، اليابان، تايلاند، والعراق.

دور المجموعات بدأ في الخامس من يناير وانتهى في 17 من الشهر نفسه، فأي الأيام شهدت أكثر تغريدات حول البطولة؟

8 يناير، مباراتي السعودية أمام كوريا الشمالية، والعراق ضد فيتنام.

17 يناير، اليوم الأخير لمباريات دور المجموعات.

6 يناير، مباريات تايلاند أمام الهند، سوريا ضد فلسطين، وأستراليا أمام الأردن.

12 يناير، مباريات السعودية أمام لبنان، فيتنام ضد إيران، واليمن أمام العراق.

🗣️ رسالة من محسن الغساني لـ جمهور منتخب عُمان 🇴🇲 قبل مواجهة إيران الصعبة غدًا في دور الـ 16 من #كأس_آسيا2019 #آسيا_مع_جول



( 🎥 : @OmanFA )pic.twitter.com/7qpbq7cmv3 — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٩ يناير ٢٠١٩

بينما حول استطلاع اللحظات التي شهدت أكثر تغريدات، بناءً على عدد التغريدات في الدقيقة فهي:

6 يناير، نهاية مباراة تايلاند أمام الهند والتي شهدت فوز الهند 4-1.

8 يناير، نهاية مباراة السعودية أمام كوريا الشمالية والتي شهدت فوز السعودية 4-0.

17 يناير، لحظة إنذار لاعب قطر عبد العزيز حاتم في مباراة السعودية أمام قطر.

17 يناير، نهاية مباراة اليابان أمام أوزباكستان والتي شهدت فوز اليابان 2-1.

8 يناير، لحظة تسجيل سالم الدوسري هدف السعودية الثالث في مباراة السعودية أمام كوريا الشمالية.

17 يناير، نهاية مباراة السعودية أمام قطر والتي شهدت فوز قطر 2-0.

10 يناير، نهاية مباراة البحرين أمام تايلاند والتي شهدت فوز تايلاند 1-0.

12 يناير، نهاية مباراة السعودية أمام لبنان والتي شهدت فوز السعودية 2-0.

17 يناير، انطلاق مباراة السعودية أمام قطر.

6 يناير، انطلاق مباراة سوريا أمام فلسطين.

يذكر أن دور الـ16 ينطلق اليوم بثلاث مواجهات: الأردن أمام فيتنام، وتايلاند أمام الصين، وإيران أمام عمان.