قُتل بوابل من الرصاص.. جريمة مروعة في البرازيل ضحيتها صهر إندريك!

كيف سيواجه الفتى البرازيلي هذا الموقف الصعب؟

قتل رجل بالرصاص في احتفالات أعياد الميلاد في البرازيل، هذا ليس النبأ كله، هذا الرجل المقتول البالغ من العمر 38 عامًا هو صهر نجم ريال مدريد إندريك.

الرجل يدعى ماوريسيو نونيس جونكالفيس، وقد قتل بوابل من الرصاص في إحدى الحانات بشارع سامامبايا بالقرب من العاصمة برازيليا.

كان الرجل البالغ من العمر 38 عامًا شقيق صديق أخت إندريك الكبرى لافينيا سودري، لكن يُشار إليه في البرازيل باسم "صهر" إندريك.

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وقد غيرت لافينيا صورة ملفها الشخصي على "إنستجرام" إلى صورة تظهر شريطًا أسود بعد أن علمت بالحادث المروع المروع، الذي حدث في وقت مبكر من صباح أمس، كما نشرت صورة للضحية، قبل أن تضيف: "لقد تركت ذكريات جميلة في قلوبنا لن ننساها أبدًا".

وقد أخبر شهود الشرطة أنه لم يكن هناك صراع سابق بين القتيل وأي جهة، فيما لم تصدر أي أوامر اعتقال محددة حتى الآن مع استمرار تحقيقات الشرطة.