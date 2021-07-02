ما هي قيمة انتقال سانشو إلى مانشستر يونايتد؟ وما هو راتبه؟

تعرف على قيمة انتقال جادون سانشو من بوروسيا دورتموند إلى مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية 2021، وما هو الراتب الذي سيتقاضاه الدولي الإنجليزي؟

بعد مفاوضات دامت لمدة عام، نجح مانشستر يونايتد في الحصول على توقيع جادون سانشو من بوروسيا دورتموند، في صفقة يتوقع أن يكون لها تأثير ضخم على مسار الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الجديد.

وتعاقد مانشستر يونايتد مع سانشو في إطار سعيه لدعم مركز الجناح بلاعب من طراز عالمي، وفي السابق كان اسم نجم برشلونة عثمان ديمبيلي مطروحًا، لكن الأفضلية دومًا كانت للدولي الإنجليزي للكثير من العوامل.

صفقة سانشو إلى أولد ترافورد هي صفقة قياسية للغاية على كافة الأصعدة، فمن الناحية الرياضية ضمّ المانيو أحد أهم نجوم كرة القدم الشباب في العالم، وماديًا، حققت الصفقة أرقامًا استثنائية.

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في هذا التقرير من جول نستعرض وإياكم كل ما يخص صفقة انتقال سانشو إلى مانشستر يونايتد، من ناحية القيمة، وما هو الراتب الذي سيتحصل عليه صاحب الـ22 عامًا مع الشياطين الحمر؟

ما هي قيمة انتقال سانشو إلى مانشستر يونايتد؟

أعلن مانشستر يونايتد توصله إلى اتفاق مع بوروسيا دورتموند على ضم جادون سانشو مقابل قيمة قياسية بلغت 72.9 مليون جنيه استرليني، وهو ما يعادل 85 مليون يورو.

بهذه القيمة الضخمة، أصبح سانشو هو رابع أغلى لاعب في تاريخ مانشستر يونايتد بعد بول بوجبا (94.5 مليون جنيه استرليني) وهاري ماجواير (78.3 مليون جنيه استرليني) وروميلو لوكاكو (76.3 مليون جنيه استرليني).

كما بات سانشو هو ثاني أغلى لاعب تم بيعه في تاريخ بوروسيا دورتموند، بعد انتقال عثمان ديمبيلي إلى برشلونة في صيف 2017 نظير 112 مليون جنيه استرليني.

ما هو راتب سانشو مع مانشستر يونايتد؟

بالطبع لم يعلن مانشستر يونايتد عن راتب سانشو الرسمي، ولكن الصحف لم تترك الأمر وبحثت خلفه كما هي العادة.

ووفقًا للصحافة الإنجليزية، سيتقاضى جادون سانشو مع كتيبة أولي جونار سولشاير 350 ألف جنيه استرليني في الأسبوع.

سيصبح سانشو هو أكثر من يتقاضى أجرًا في أولد ترافورد، يليه دافيد دي خيا بـ275 ألف جنيه استرليني، وبول بوجبا بـ290 ألف جنيه استرليني.

ماذا قدّم سانشو في مسيرته الكروية؟

بدأ سانشو مسيرته الكروية رفقة شباب واتفورد، ومنها انتقل إلى شباب مانشستر سيتي عام 2015، وبعدما برزت موهبته تم تصعيده لفريق الرديف وقبلها فريق تحت 18 عامًا.

أدرك سانشو وعلى الرغم من تمسك مانشستر سيتي به أنه لا يمتلك فرصة المشاركة مع الفريق الأول، فقرر الرحيل وانتقل إلى بوروسيا دورتموند في صيف 2017 نظير 7 مليون جنيه استرليني.

مع دورتموند في أربعة أعوام، شارك سانشو في 137 مباراة على مختلف الأصعدة سجل خلالها 50 هدفًا وصنع 64 آخرين، وحظيّ بفرصة الانضمام إلى منتخب إنجلترا.

لعب سانشو مع منتخب إنجلترا 20 مباراة دولية سجل خلالها ثلاثة أهداف، وهو يتواجد حاليًا مع كتيبة جاريث ساوثجيت في بطولة يورو 2020.