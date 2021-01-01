قيل أنه "انتهى" و"عالة على يوفنتوس".. كريستيانو يستمر بالحسم
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يستمر كريستيانو رونالدو بالحسم مع ناديه يوفنتوس وهذه المرة من بوابة القمة مع نابولي في آليانز ستاديوم لحساب الجولة 29 من الدوري الإيطالي حيث فاز أصحاب الأرض بنتيجة 2-1.
وبهدفه في شباك الضيوف يكون وصل كريستيانو إلى هدفه رقم 25 هذا الموسم.
وفيما يلي أرقام كريستيانو بعد مباراة نابولي:
- وصل إلى 25 هدف في 12 موسماً على التوالي
- سجّل 25 هدفاً من 26 مباراة في الدوري
- 32 هدفاً في 36 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم
- 97 هدفاً في 125 مباراة ليوفنتوس
- صنع 22 هدف في جميع البطولات
ما هو عدد أهداف رونالدو مع يوفنتوس؟
من هم اللاعبون الذين سجلوا أكثر من 25 هدفاً في نسختين مختلفتين من الدوري الإيطالي؟
- 1932/33 - 1933/34 فيليس بوريل
- 1949/50- 1951/52 جون هانسن
- 1959/60 - 1960/61 عمر سيفوري
- 2019/20 - 2020/21 كريستيانو رونالدو
الإعتماد على كريستيانو:
في إحصائية تُشير بوضوح إلى نسبة اعتماد يوفنتوس بالأهداف على كريستيانو فإن البرتغالي أحرز 5 أهداف من آخر 7 أهداف سجلها يوفنتوس فيما تشاطر كييزا وديبالا الهدفين المتبقيين
ثاني هدافي اوروبا خلف ليفا - هداف الكالتشيو بـ25 هدف بعدد مباريات اقل - هداف فريقه - اكثر من حسم نقاط لفريقه !! كل هذا ويقولون كريستيانو انتهى ؟— Cris (@7nicrl) April 7, 2021
كريستيانو في 3 دوريات استمرارية ثبات عظمة افضلية مُطلقة لينافس نفسه في كرة القدم ويثبت بأنه الاعظم والافضل فالتاريخ 🐐 pic.twitter.com/ZJvthy4NQJ