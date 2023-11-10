بقيادة كريستيانو رونالدو .. النصر في الصين قريبًا مقابل 37 مليونًا

مفاجأة كبرى لجماهير نادي النصر

يبدو أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، سيكون على موعد مع ضغط كبير من المباريات، خلال الفترة القادمة.

النصر يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، مع تصدر مجموعته الآسيوية، والتأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وفي هذا السياق.. أعلنت مصادر في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، توقيع نادي النصر، اتفاقية مع شركة صينية؛ من أجل إقامة مباراتين، في يناير القادم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكشفت المصادر، عن أن النصر، سيحصل على مبلغ مالي ضخم، مقابل المباراتين؛ يُقدر بـ10 ملايين دولار "37.5 مليون ريال سعودي".

ومن المقرر أن يلعب العالمي، مع أحد الأندية الصينية في مباراته الأولى، على أن يلتقي بنجوم الدوري المحلي هناك، في اللقاء الثاني.

وأكدت المصادر، على أن نادي النصر، أصبح محطة تسويقية هامة؛ نظرًا لكوكبة النجوم العالميين، الذين يتواجدون في صفوفه؛ وعلى رأسهم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، والجناح السنغالي ساديو ماني، ومتوسط الميدان الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

جدير بالذكر أن النصر، خاص جولة تحضيرية في اليابان، خلال صيف العام الحالي، أعقبها التتويج بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، لأول مرة في تاريخه.