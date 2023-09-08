بقيادة أبو تريكة والشوالي .. مباراة البرتغال تتحول إلى حفلة سخرية ضد رونالدو و"ميسي السبب"

سخرية مفاجئة ضد كريستيانو رونالدو خلال مباراة البرتغال

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كما لو كان الأمر مخطط له.. تحوّلت مباراة البرتغال أمام سلوفاكيا، في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2024، إلى حفلة من السخرية، ضد الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي.

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رونالدو شارك في فوز منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، على نظيره السلوفاكي، بهدف مقابل لا شيء، مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات.

وأثناء المباراة.. سخر المعلق الرياضي عصام الشوالي، من الأسطورة البرتغالية؛ قائلًا: "كأس العالم 2022؛ حسمت معركة الأفضل بين الأرجنتيني ليونيل ميسي ورونالدو".

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واعتبر الشوالي، أن ميسي الذي قاد منتخب بلاده الأرجنتين، للتتويج ببطولة كأس العالم "قطر 2022"؛ هو الأحق بالحصول على جائزة "الكرة الذهبية"، التي تشهد غياب رونالدو، عن القائمة المختصرة، لأول مرة منذ عام 2004.

ومن ناحيته.. قال نجم الكرة المصرية محمد أبو تريكة، على هامش تحليله لمباراة البرتغال وسلوفاكيا، بشبكة قنوات "بي إن سبورت": "المقارنة انتهت بين ميسي ورونالدو".

وأكد أبو تريكة، على أن تاريخ 18 ديسمبر، والذي توّج فيه الأسطورة الأرجنتينية، بلقب كأس العالم، كان موعد إعلان نهاية المقارنة بينه ومهاجم النصر؛ حيث أثبت أنه الأفضل بلا منازع.

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