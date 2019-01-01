قوة السعودية أمام طموح اليمن.. من يفوز في تصفيات المونديال؟

السعودية تسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام اليمن

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يستضيف ملعب "البحرين الوطني" مباراة اليمن أمام السعودية، ضمن أول مباراة للأخضر السعودي في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

ويسعى المنتخب السعودي لتحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه في أولى مبارياته في التصفيات من أجل ضمان التأهل للمونديال القادم.

وفي الجهة الأخرى، المنتخب اليمني يتسلح بالطموح من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام منتخب قوي مثل الأخضر السعودي من أجل التواجد بين الكبار خلال المرحلة المقبلة.

ويتواجد المنتخبان في المجموعة الرابعة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، حيث لعب مباراتين فقط في المجموعة.

وتضم المجموعة كلًا من السعودية واليمن وسنغافورة وفلسطين وأوزباكستان، حيث حقق فلسطين الفوز على أوزباكستان وأيضًا تعادل بين سنغافورة واليمن.

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المنتخب السعودي يسعى لتحقيق مشوارًا مميزًا في التصفيات للتواجد في نهائيات كأس العالم، للمرة الثانية على التوالي بعد المشاركة في مونديال روسيا 2018.

ويتصدر المنتخب الفلسطيني ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، ويأتي منتخبا سنغافورة واليمن بعده بنقطة واحدة، فيما يتواجد السعودية وأوزباكستان بدون نقاط.