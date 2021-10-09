قوة الدوري الإنجليزي تجبر رونالدو على صرف الآلاف لشراء الثلج!

الدون لا يفكر سوى باللياقة البدنية القوية..

تسلم نجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو غرفة للعلاج بالثلج من منزله السابق في مدينة تورينو الإيطالية، بقصره الحالي الذي يستأجره بالقرب من مدينة مانشستر الإنجليزية.

هذه الغرفة تمثل أهمية قياسية بالنسبة لرونالدو، حيث تساعد على إعادة تأهيل الأنسجة البشرية وعلاجها، ويمكن أن تصل درجة الحرارة فيها إلى -200 درجة مئوية.

رونالدو من أجل نقل الغرفة من تورينو إلى مانشستر دفع 50 ألف جنيه استرليني، وهدفه في ذلك هو الاعتماد على هذا العلاج الذي يعزز الدورة الدموية ويحسن جهاز المناعة.

هذا إلى جانب تقليل التعب والمساعدة على التعافي من الإصابات بشكل أسرع.

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ووفقًا لصحيفة "ذا صن" فإن رونالدو يقضي فقط ثلاث دقائق يوميًا في هذه الغرفة بدرجة حرارة -160، وذلك يرجع لأن استخدامها لأكثر من 5 دقائق يهدد الرياضيين بمشاكل صحية خطيرة.

بداية استخدام الدون البالغ من العمر 36 عامًا لهذه الغرفة كان أثناء تواجده مع ريال مدريد عام 2013، واستيراد الغرفة لإنجلترا كان أحد طلباته الأساسية لإدراكه كم الإجهاد والقوة البدنية المطلوبة في الدوري الإنجليزي الآن.

الجدير بالذكر أن رونالدو في أول ثلاثة لقاءات له بالدوري الإنجليزي نجح بتسجيل ثلاثة أهداف، وكُللت مجهوداته بالتتويج بجائزة لاعب شهر سبتمبر بالبريميرليج.

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