اليورو يزيل الخلافات .. طليقة كايل ووكر تفرض شروطها لعودة العلاقة بينهما

آني كيلنر تحدد "قواعد غير قابلة للتفاوض"

كشفت تقارير صحفية، أن آني كيلنر مستعدة لمنح زوجها السابق كايل ووكر، لاعب مانشستر سيتي فرصة أخيرة لإنقاذ زواجهما بعد 6 أشهر من إعلان انفصالهما.

وكانت كيلنر تشعر بضيق شديد مؤخرًا، بعد أن شاركت غريمتها لورين جودمان، صديقة ووكر السابقة، صورًا لطفليها من كايل - أحدهما أنجب خارج إطار الزواج – بينما يرتدي الثنائي قمصان منتخب إنجلترا والتي تحمل اسم "بابا".

وأشارت صحيفة "ميرور" البريطانية، إلى أن كايل ووكر سيتعين عليه اتباع مجموعة صارمة من "القواعد والأمور غير القابلة للتفاوض"، إذا أراد أن يستعيد علاقته مع آني كيلنر "حب طفولته"، والتي ابتعدت عنه بعدما اتهمته بالخيانة.

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وعلى الرغم من الاضطرابات بين الثنائي، فإن آني كيلنر، التي أنجبت ابنها الرابع في أبريل الماضي، دعمت منتخب إنجلترا طوال رحلة "يورو 2024"، في ألمانيا وشوهدت وهي تتحدث مع كايل بعد مباراة هولندا وهو يحتضن أطفالهما.

وأوضحت "ميرور"، أن الوقت الذي قضته آني في مشاهدة مباريات إنجلترا خلال اليورو، ساعدها على إعادة التفكير في مستقبلها مع كايل ووكر، لكن بشروط خاصة.

وقال أحد المصادر للصحيفة البريطانية: "آني في وضع جيد الآن، لقد كانت تخشى مواجهة ووكر في اليورو، لكنها تحب مشاهدته وهو يلعب ورؤية وجوه أطفالهما عندما يرونه على أرض الملعب. كما ساعدها دعم الكثير من زوجات لاعبي إنجلترا لها، حيث يفعلون الكثير لجعلها تشعر بالسعادة والاسترخاء".

وأضاف المصدر: "آني على استعداد لمنح ووكر فرصة أخيرة، حيث ترى أن طليقها أب رائع ويمكن أن تستعيد علاقتهما الجيدة من جديد".