من هم اللاعبون الأجانب في قوائم الدوري السعودي 2023-2024؟

أحمد مجدي
GFX Ronaldo Benzema Saudi Pro LeagueGetty/SPL/GOAL
دوري روشن السعوديالهلالأبهاضمكالحزمالإتحادالرائدالشبابالإتفاقالأهليالنصرالطائيالفيحاءالتعاونالفتحالخليجالوحدةالأخدودالرياض

تعرف على اللاعبين الأجانب الموجودين في قوائم أندية دوري روشن السعودي 2023-2024، وذلك في الهلال والنصر والاتحاد والشباب والأهلي وكل الفرق

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ينتظر عشاق كرة القدم في جميع أنحاء الوطن العربي موسمًا مميزًا من الدوري السعودي، وذلك بالصفقات القوية التي أبرمتها معظم الأندية في سوق الانتقالات الصيفية 2023.

فاز الاتحاد بلقب دوري روشن السعودي 2023-2024 وذلك بعد منافسةٍ شرسة من النصر الذي استمر في المنافسة حتى الرمق الأخير.

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دعمت جميع أندية دوري روشن صفوفها بعدد من اللاعبين، الأجانب العالميين من أعلى مستوى، نتعرف عليهم في الأسطر التالية.

جميع صفقات أندية الدوري السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2023

كم عدد اللاعبين الأجانب المسموح بهم في قوائم الدوري السعودي؟

يُسمح بعدد كبير من اللاعبين الأجانب في قوائم الأندية السعودية مقارنةً بجميع الدوريات في العالم، حيث يصل العدد إلى 8 لاعبين، بدءًا من الموسم المقبل 2023-2024.

ويضاف على هذا العدد بحسب اللائحة، لاعب واحد من مواليد المملكة، ويشترط ألا يزيد عمره عن 28 عامًا بالنسبة لدوري المحترفين.

يصل موسم 2023-2024 إلى 8 لاعبين، والمتوقع أن يُصبح العدد 11 لاعبًا قبل موسم 2027 أو 2028

GFX Ronaldo Benzema Gerrard Henderson mixGetty/Ettifaq/GOAL

متى يبدأ الدوري السعودي 2023-2024؟

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أن بداية الموسم الجديد من الدوري السعودي ستكون في 11 أغسطس 2023، وستكون البداية بمباراة الأهلي والحزم.

أبها

اللاعبالجنسية
ديفيس إيباسيالكاميرون
أمين عطوشي المغرب
سعد ناطقالعراق
جريجورتس كريتشوفياكبولندا
دريس صادقيالمغرب
سعد بقيرتونس
فرانسوا كامانوغينيا
طيب مزيانيالجزائر
فيليب كايسيدوالإكوادور

الأهلي

اللاعبالجنسية
إدوارد منديالسنغال
إزجان أليوسكيمقدونيا الشمالية
رياض بودبوزالجزائر
رياض محرزالجزائر
ألان سان ماكسيمانفرنسا
مودو باروجامبيا
روبرتو فيرمينوالبرازيل

الأخدود

اللاعبالجنسية
باولو فيتورالبرازيل
أندريه بوركارومانيا
سيمون كفيركفيلياجورجيا
خوان سيباستيان بيدروزاكولومبيا
أحمد مصطفىمصر
أليكس كويادوإسبانيا

الاتفاق

اللاعبالجنسية
باولو فيكتورالبرازيل
جاك هيندري اسكتلندا
مارسيل تيسيراندالكونغو الديمقراطية
داركو فيلكوفسكيمقدونيا الشمالية
بيرات أوزديميرتركيا
جوردان هندرسون إنجلترا
موسى ديمبيليفرنسا
روبن كايسونالسويد

الرياض

اللاعبالجنسية
مارتين كامبانياأوروجواي
ألين توسكارومانيا
بيراما توريهمالي
نولدجي موسونازيمبابوي

الفتح

اللاعبالجنسية
جاكوب رينيالسويد
جاسون ديناييربلجيكا
فران فيليثإسبانيا
مروان سعدان المغرب
بيتروسالبرازيل
جوردان هاريسونأستراليا
سفيان بن دبكةالجزائر
تريستين دينجوميفرنسا
لوكاس زيلاريانأرمينيا
كريستيان تيوإسبانيا
مراد باتنةالمغرب

الفيحاء

اللاعبالجنسية
فلاديمير ستويكوفيتشصربيا
جوكو كيميروتالبوسنة
ريكاردو ريلرالبرازيل
فيكتور رويزإسبانيا
أنطوني نواكايمينيجيريا
ميلان بافكوفصربيا

الحزم

اللاعبالجنسية
أيمن دحمانتونس
برونو فيانا البرازيل
باولو ريكاردو البرازيل
توزي البرتغال
فايز سليمانيجزر القمر

الهلال

اللاعبالجنسية
خاليدو كوليباليالسنغال
جانج هيون سوكوريا الجنوبية
روبن نيفيشالبرتغال
سيرجي ميلينكوفيتش سافيتشصربيا
مالكومالبرازيل
موسى ماريجا مالي
أندريه كارييو بيرو

الاتحاد

اللاعبالجنسية
إيجور كورونادو البرازيل
مارسيلو جروهي البرازيل
رومارينيو البرازيل
نجولو كانتيفرنسا
أحمد حجازي مصر
كريم بنزيما فرنسا
طارق حامدمصر
عبد الرزاق حمد اللهالمغرب
جوتاالبرتغال
فابينيوالبرازيل

النصر

اللاعبالجنسية
ديفيد أوسبيناكولومبيا
جيسلان كونانكوت ديفوار
أليكس تيليس البرازيل
تاليسكا البرازيل
مارسيلو بروزوفيتشكرواتيا
سيكو فوفاناكوت ديفوار
بيتي مارتينيزالأرجنتين
كريستيانو رونالدوالبرتغال
ساديو مانيالسنغال
جلال الدين ماشاريبوفأوزبكستان

الرائد

اللاعبالجنسية
سيلفيو لونج جونيوررومانيا
أمير سعيود الجزائر
جوليو تافاريسالرأس الأخضر
كريم البركاوي المغرب
محمد فوزير المغرب

الشباب

اللاعبالجنسية
إيفير بانيجا الأرجنتين
كيم سيونج جيو كوريا الجنوبية
جوستافو كويلار كولومبيا
مو أدامزإنجلترا
إياجو سانتوسالبرازيل
كارلوس جونيورالبرازيل

التعاون

اللاعبالجنسية
ماليسون البرازيل
أشرف المهديويهولندا
ألفارو ميدرانإسبانيا
يعقوب الحسن ديمبيليمالي
لياندر تاوامبا الكاميرون
ماتيوس البرازيل
فلافيوالبرازيل

الطائي

اللاعبالجنسية
فيكتور براجاالبرازيل
إنزو روكو تشيلي
روبرت باوير المانيا
ألفا سيميدو غينيا بيساو
بيرنارد مينساهغانا
فيرجيل ميسيدجانهولندا

ضمك

اللاعبالجنسية
فاروق شافعيالجزائر
عبد القادر بدرانالجزائر
مصطفى زغبةالجزائر
آدم ماهرهولندا
دوماجوي أنتوليتشكرواتيا

الخليج

اللاعبالجنسية
إبراهيم سيهيكالبوسنة
ليساندرو لوبيزالأرجنتين
إيزوتشوكو أنتونينيجيريا
بيدرو ريبوتشوالبرتغال
بيدرو أمارالالبرتغال
أندري بوكوالجابون
وو يونج جونجاليابان
فابيو مارتنسالبرتغال
إيفو رودريجيسالبرتغال

الوحدة

اللاعبالجنسية
منير المحمدي الكجويالمغرب
أوسكار دوارتيكوستاريكا
فيصل فجرالمغرب
جان ديفيد بوجالفرنسا

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 55728كريم بنزيما
  • 5108خاليدو كوليبالي
  • 7086روبرتو فيرمينو
  • 4287نجولو كانتي
  • 8971مارسيلو بروزوفيتش
  • 15131صفقة أخرى
96311 الأصوات