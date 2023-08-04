من هم اللاعبون الأجانب في قوائم الدوري السعودي 2023-2024؟

تعرف على اللاعبين الأجانب الموجودين في قوائم أندية دوري روشن السعودي 2023-2024، وذلك في الهلال والنصر والاتحاد والشباب والأهلي وكل الفرق

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ينتظر عشاق كرة القدم في جميع أنحاء الوطن العربي موسمًا مميزًا من الدوري السعودي، وذلك بالصفقات القوية التي أبرمتها معظم الأندية في سوق الانتقالات الصيفية 2023.

فاز الاتحاد بلقب دوري روشن السعودي 2023-2024 وذلك بعد منافسةٍ شرسة من النصر الذي استمر في المنافسة حتى الرمق الأخير.

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دعمت جميع أندية دوري روشن صفوفها بعدد من اللاعبين، الأجانب العالميين من أعلى مستوى، نتعرف عليهم في الأسطر التالية.

جميع صفقات أندية الدوري السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2023

كم عدد اللاعبين الأجانب المسموح بهم في قوائم الدوري السعودي؟

يُسمح بعدد كبير من اللاعبين الأجانب في قوائم الأندية السعودية مقارنةً بجميع الدوريات في العالم، حيث يصل العدد إلى 8 لاعبين، بدءًا من الموسم المقبل 2023-2024.

ويضاف على هذا العدد بحسب اللائحة، لاعب واحد من مواليد المملكة، ويشترط ألا يزيد عمره عن 28 عامًا بالنسبة لدوري المحترفين.

يصل موسم 2023-2024 إلى 8 لاعبين، والمتوقع أن يُصبح العدد 11 لاعبًا قبل موسم 2027 أو 2028

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متى يبدأ الدوري السعودي 2023-2024؟

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أن بداية الموسم الجديد من الدوري السعودي ستكون في 11 أغسطس 2023، وستكون البداية بمباراة الأهلي والحزم.

أبها

اللاعب الجنسية ديفيس إيباسي الكاميرون أمين عطوشي المغرب سعد ناطق العراق جريجورتس كريتشوفياك بولندا دريس صادقي المغرب سعد بقير تونس فرانسوا كامانو غينيا طيب مزياني الجزائر فيليب كايسيدو الإكوادور

الأهلي

اللاعب الجنسية إدوارد مندي السنغال إزجان أليوسكي مقدونيا الشمالية رياض بودبوز الجزائر رياض محرز الجزائر ألان سان ماكسيمان فرنسا مودو بارو جامبيا روبرتو فيرمينو البرازيل

الأخدود

اللاعب الجنسية باولو فيتور البرازيل أندريه بوركا رومانيا سيمون كفيركفيليا جورجيا خوان سيباستيان بيدروزا كولومبيا أحمد مصطفى مصر أليكس كويادو إسبانيا

الاتفاق

اللاعب الجنسية باولو فيكتور البرازيل جاك هيندري اسكتلندا مارسيل تيسيراند الكونغو الديمقراطية داركو فيلكوفسكي مقدونيا الشمالية بيرات أوزديمير تركيا جوردان هندرسون إنجلترا موسى ديمبيلي فرنسا روبن كايسون السويد

الرياض

اللاعب الجنسية مارتين كامبانيا أوروجواي ألين توسكا رومانيا بيراما توريه مالي نولدجي موسونا زيمبابوي

الفتح

اللاعب الجنسية جاكوب ريني السويد جاسون دينايير بلجيكا فران فيليث إسبانيا مروان سعدان المغرب بيتروس البرازيل جوردان هاريسون أستراليا سفيان بن دبكة الجزائر تريستين دينجومي فرنسا لوكاس زيلاريان أرمينيا كريستيان تيو إسبانيا مراد باتنة المغرب

الفيحاء

اللاعب الجنسية فلاديمير ستويكوفيتش صربيا جوكو كيميروت البوسنة ريكاردو ريلر البرازيل فيكتور رويز إسبانيا أنطوني نواكايمي نيجيريا ميلان بافكوف صربيا

الحزم

اللاعب الجنسية أيمن دحمان تونس برونو فيانا البرازيل باولو ريكاردو البرازيل توزي البرتغال فايز سليماني جزر القمر

الهلال

اللاعب الجنسية خاليدو كوليبالي السنغال جانج هيون سو كوريا الجنوبية روبن نيفيش البرتغال سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش صربيا مالكوم البرازيل موسى ماريجا مالي أندريه كارييو بيرو

الاتحاد

اللاعب الجنسية إيجور كورونادو البرازيل مارسيلو جروهي البرازيل رومارينيو البرازيل نجولو كانتي فرنسا أحمد حجازي مصر كريم بنزيما فرنسا طارق حامد مصر عبد الرزاق حمد الله المغرب جوتا البرتغال فابينيو البرازيل

النصر

اللاعب الجنسية ديفيد أوسبينا كولومبيا جيسلان كونان كوت ديفوار أليكس تيليس البرازيل تاليسكا البرازيل مارسيلو بروزوفيتش كرواتيا سيكو فوفانا كوت ديفوار بيتي مارتينيز الأرجنتين كريستيانو رونالدو البرتغال ساديو ماني السنغال جلال الدين ماشاريبوف أوزبكستان

الرائد

اللاعب الجنسية سيلفيو لونج جونيور رومانيا أمير سعيود الجزائر جوليو تافاريس الرأس الأخضر كريم البركاوي المغرب محمد فوزير المغرب

الشباب

اللاعب الجنسية إيفير بانيجا الأرجنتين كيم سيونج جيو كوريا الجنوبية جوستافو كويلار كولومبيا مو أدامز إنجلترا إياجو سانتوس البرازيل كارلوس جونيور البرازيل

التعاون

اللاعب الجنسية ماليسون البرازيل أشرف المهديوي هولندا ألفارو ميدران إسبانيا يعقوب الحسن ديمبيلي مالي لياندر تاوامبا الكاميرون ماتيوس البرازيل فلافيو البرازيل

الطائي

اللاعب الجنسية فيكتور براجا البرازيل إنزو روكو تشيلي روبرت باوير المانيا ألفا سيميدو غينيا بيساو بيرنارد مينساه غانا فيرجيل ميسيدجان هولندا

ضمك

اللاعب الجنسية فاروق شافعي الجزائر عبد القادر بدران الجزائر مصطفى زغبة الجزائر آدم ماهر هولندا دوماجوي أنتوليتش كرواتيا

الخليج

اللاعب الجنسية إبراهيم سيهيك البوسنة ليساندرو لوبيز الأرجنتين إيزوتشوكو أنتوني نيجيريا بيدرو ريبوتشو البرتغال بيدرو أمارال البرتغال أندري بوكو الجابون وو يونج جونج اليابان فابيو مارتنس البرتغال إيفو رودريجيس البرتغال

الوحدة

اللاعب الجنسية منير المحمدي الكجوي المغرب أوسكار دوارتي كوستاريكا فيصل فجر المغرب جان ديفيد بوجال فرنسا

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