من هم اللاعبون الأجانب في قوائم الدوري السعودي 2022؟

تعرف على اللاعبون الأجانب المتواجدين في قوائم أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-2022، وذلك في الهلال والنصر والاتحاد والشباب والأهلي وكل الفرق

ينتظر عشاق كرة القدم في جميع أنحاء الوطن العربي موسمًا مميزًا من الدوري السعودي، وذلك بالصفقات القوية التي أبرمتها معظم الأندية في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

فاز الهلال بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020-21، وذلك بعد منافسةٍ شرسة من الأهلي والشباب الذي استمر في المنافسة حتى الرمق الأخير.

ومع نهاية الموسم، اقترب الاتحاد بشدة من المنافسة، لكنه أنهى في المركز الثالث في جدول الترتيب.

تعاقدات الأندية السعودية في سوق الانتقالات الصيفية 2021

دعمت جميع أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان صفوفها بعدد من اللاعبين، الأجانب، نتعرف عليهم في الأسطر التالية.

كم عدد اللاعبين الأجانب المسموح بهم في قوائم الدوري السعودي؟

يُسمح بعدد كبير من اللاعبين الأجانب في قوائم الأندية السعودية مقارنةً بجميع الدوريات في العالم، حيث يصل العدد إلى 7 لاعبين.

ويضاف على هذا العدد بحسب اللائحة، لاعب واحد من مواليد المملكة، ويشترط ألا يزيد عمره عن 28 عامًا بالنسبة لدوري المحترفين.

متى يبدأ الدوري السعودي 2022؟

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه على تويتر في مارس 2021، أن بداية الموسم الجديد من الدوري السعودي ستكون في 12 أغسطس 2021، لكن تم تقديمه لمدة يوم واحد، وستكون البداية بمباراة الاتحاد والفيحاء.

لم يعلن الحساب الرسمي عن موعد نهاية الموسم، لكن من المتوقع أن ينتهي في موعده الطبيعي في مايو 2022.

أبها

يتواجد في قائمة نادي أبها في الدوري السعودي 5 لاعبين، منهم الثلاثي العربي أمين عطوشي وعبد العالي المحمدي وسعد بقير.

اللاعب الجنسية بريستيج مبونجو الكونغو برازافيل أمين عطوشي المغرب عبد العالي المحمدي المغرب أوروش ماتيتش صربيا سعد بقير تونس

الأهلي السعودي

ضك النادي الأهلي 5 لاعبين أجانب في سوق الانتقالات الصيفية 2021، هم أليوسكي وبراداريتش وباولينيو ودانكلير والحسن نداو، لينضموا إلى الثنائي الأجنبي فييسا والسومة.

اللاعب الجنسية دانكلير بيريرا البرازيل باولينيو البرازيل فيليب براداريتش كرواتيا إزجيان أليوسكي مقدونيا الشمالية الحسن نداو السنغال ليوبومير فييسا صربيا عمر السومة سوريا

الباطن

أكمل نادي الباطن عدد اللاعبين الأجانب في قائمة للدوري السعودي 2022، ويتواجد بها أبريو وتشافيز وأنطونيو وأكواه والجبلي والرايحي وكامبانيا

اللاعب الجنسية فابيو أبريو أنجولا ريناتو تشافيز البرازيل ماوريسيو أنطونيو البرازيل أفريي أكواه غانا يوسف الجبلي هولندا محمد رايحي هولندا مارتن كامبانيا أوروجواي

الاتفاق

يمتلك الاتفاق حتى الآن 6 لاعبين في قائمته للدوري السعودي 2022، ويتواجد بها الثلاثي العربي رايس مبولحي ووليد أزارو ونعيم سليتي.

اللاعب الجنسية رايس مبولحي الجزائر سوزا البرازيل وليد أزارو المغرب فيليب كيش سلوفاكيا روبين كوايسون السويد نعيم سليتي تونس

الفيصلي

عدد اللاعبين الأجانب في قائمة الاتفاق مكتمل حتى الآن، ويتواجد بهم 4 برازيليين.

اللاعب الجنسية جيليرمي أوجوستو البرازيل إيجور روسي البرازيل إسماعيل سيلفا البرازيل رافائيل سيلفا البرازيل جوليو تافاريس الرأس الأخضر ألكساندر ميركيل كازاخستان هشام فايق هولندا

الفتح

5 لاعبين أجانب فقط في قائمة الفتح للدوري السعودي 2022، منهم الثلاثي العربي بن دبكة وباتنا وسعدان.

اللاعب الجنسية سفيان بن دبكة الجزائر مراد باتنا المغرب مروان سعدان المغرب كريستيان كويفا بيرو ماكسيم كوفال أوكرانيا

الفيحاء

يتواجد في قائمة الفيحاء 5 لاعبين أجانب أيضًا، منهم ثنائي يوناني ولاعب برازيلي وآخر غاني والأخير صربي.

اللاعب الجنسية رومان لوبيس البرازيل صامويل أوسو غانا كيرياكوس بابادوبولس اليونان بانايوتيس تاكتسيديس اليونان فلاديمير ستويكوفيتش صربيا

الحزم

صعد الحزم سريعًا للدوري السعودي للمحترفين بعد أن هبط الموسم قبل الماضي، ودعم صفوفه بمجموعة من اللاعبين الأجانب أبرزهم ستراندبيرج الذي أعاده من الإعارة لأبها.

اللاعب الجنسية أليسون البرازيل نيريس البرازيل إبراهيما تانديا مالي موها المغرب أولا جون هولندا تياجو رودريجيز المغرب كارلوس ستراندبيرج السويد

الهلال

يمكن اعتبار أجانب الهلال هم الأفضل في الدوري السعودي، فبعد تواجد جوميس وجيوفينجو وجانج وكارييو وكوييار الموسم الماضي، انضم إليهم موسى ماريجا هداف بورتو.

اللاعب الجنسية لوسيانو فييتو الأرجنتين جوستافو كوييار كولومبيا بافيتمبي جوميس فرنسا سيباستيان جيوفينكو إيطاليا جانج هيون سو كوريا الجنوبية موسى ماريجا مالي أندريه كارييو بيرو

الاتحاد

زُمرة من أفضل الأسماء متواجدة في قائمة الاتحاد، ولديه عدد من أفضل المحترفين في الدوري السعودي، منهم الثنائي العربي كريم الأحمدي وأحمد حجازي.

اللاعب الجنسية برونو هنريكي البرازيل إيجور كورونادو البرازيل مارسيلو جروهي البرازيل رومارينيو البرازيل جاري رودريجيز الرأس الأخضر أحمد حجازي مصر كريم الأحمدي المغرب

النصر

انضم للنصر في سوق الانتقالات الصيفي 2021 مهاجم قوي هو فينسنت أبوبكر، كذلك ضم العالمي تاليسكا وجلال الدين مشاريبوف وفونيس موري.

اللاعب الجنسية بيتي مارتينيز الأرجنتين راميرو فونيس موري الأرجنتين بيتروس البرازيل تاليسكا البرازيل فينسنت أبوبكر الكاميرون عبد الرزاق حمد الله المغرب جلال الدين مشاريبوف أوزبكستان

الرائد

حتى الآن يمتلك الرائد العدد الأقل من اللاعبين الأجانب بين فرق الدوري السعودي، حيث يتواجد 4 لاعبين فقط منهم الثنائي المغربي فوزير والبركاوي.

اللاعب الجنسية رينيه البرازيل كريستيان أتسو غانا كريم البركاوي المغرب محمد فوزير المغرب

الشباب

لا يوجد تغيير كبير في قائمة الشباب فيما يخص اللاعبين الأجانب هذا الموسم، فبعد رحيل خوانكا، ضم الليث البرازيلي باولينيو بدلاً منه.

اللاعب الجنسية إيفير بانيجا الأرجنتين باولينيو البرازيل سيبا البرازيل إيجور ليشنوفسكي تشيلي أوديون إيجالو نيجيريا ألفريد ندياي السنغال

التعاون

الوضع ذاته بالنسبة لنادي التعاون، فحتى الآن لم يضم النادي أي لاعب أجنبي في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

اللاعب الجنسية كاسيو البرازيل إيجور سانتوس البرازيل ساندرو مانويل البرازيل لياندر تاوامبا الكاميرون كاكو باراجواي عبد الله ساني السنغال

الطائي

تحرك الطائي في سوق الانتقالات الصيفية 2021 ينبيء بموسم قوي ينوي أن يقدمه بعد العودة للدوري السعودي، وحتى الآن يمتلك 5 أجانب فقط.

اللاعب الجنسية دينير البرازيل لوكاس البرازيل مارسيلو البرازيل مارتين لوكوف بلغاريا نوليدج موسونا زيمبابوي

ضمك

لا توجد تغييرات كبيرة في قائمة ضمك فيما يخص اللاعبين الأجانب، وأبرز المتواجدين بها للموسم الجديد الثلاثي العربي الجزائري شافعي وسودني وزغبة.