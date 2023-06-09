قنبلة يُفجرها سانتو بالاتحاد .. "التضحية برومارينيو من أجل حمد الله!"

تعرف على ما يدور في عقل سانتو بشأن أجانب الهلال

مازال ملف التعاقدات أكثر شيء يُشغل بال الجهاز الفني لفريق الاتحاد بقيادة البرتغالي نونو سانتو، حيث بدأ العميد موسم الانتقالات بقوة، بالتعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما، واقترب من مواطنه نجولو كانتي، ولكن ماذا عن الراحلين؟

وانتشرت بعض الأخبار خلال الفترة الماضية، عن أن المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم وهداف دوري روشن السعودي، هو الأقرب للرحيل عن صفوف العميد، على الرغم من تجديد عقده مؤخرًا، بعد التعاقد مع بنزيما.

وأكد الإعلامي الرياضي هتان النجار عبر برنامج "إم بي سي في أسبوع"، على أن نونو سانتو متمسك باستمرار حمد الله، ولا يرغب في الاستغناء عن خدماته الموسم المقبل.

وأشار النجار إلى أن نونو سانتو قد يُفاضل بين الثنائي البرازيلي رومارينيو وإيجور كورونادو، من أجل التضحية بأحدهما، في ظل تمسكه باستمرار حمد الله الموسم القادم.

وشدد النجار على أن الاتحاد يستهدف الحصول على بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي ستقام في المملكة، وهو الأمر الذي يحتاج إلى تدعيم الفريق بلاعبين مميزين.