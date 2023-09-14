قنبلة مُدوية .. القبض على ثلاثة لاعبين من ريال مدريد بسبب مقطع جنسي

فضيحة من العيار الثقيل

أزمة غير متوقعة تضرب نادي ريال مدريد الإسباني، بعد اعتقال 3 لاعبين شباب بالفريق بتهمة إفشاء أسرار جنسية لفتاة قاصر عمرها 16 سنة.

الحرس المدني الإسباني قام اليوم، الخميس، بإلقاء القبض على ثلاثة لاعبين منتمين للفئات الدنيا في النادي وبالتحديد فريق "ريال مدريد C" من أجل التحقيق معهم في القضية المزعومة.

وقالت بوابة "El Confidencial" إن القبض على الثلاثي جاء بسبب نشر مقطع فيديو يحتوي على مشاهد جنسية لفتاة قاصر على تطبيق "WhatsApp".

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ويخضع المتورطين في الوقت الحالي للتحقيق من قوات الشرطة في لاس بالماس، حيث لم يتم الكشف عن أسماء اللاعبين الذين تم القبض عنهم، وهناك توقعات بتورط بعض نجوم الفريق الأول في الواقعة أيضًا.

وكان التحقيق قد بدأ بشكو في 6 سبتمبر الجاري من والدة فتاة قاصر للإبلاغ عن المتهم الرئيسي الذي قام بتسجيل الفيديو الجنسي مع ابنتها ثم نشره بعدها وأرسله لبعض اللاعبين الآخرين.

ولذلك تم القبض على المتورطين صباح اليوم عندما كانوا يستعدون لإجراء التدريبات وتم نقلهم إلى المكاتب القضائية بتهمة ارتكاب جريمة بإفشاء أسرار ذات طبيعة جنسية.

ومن جانبه قام ريال مدريد بنشر بيانًا رسميًا يخص هذه الواقعة للإشارة إلى القبض على الثلاثي مع رفض التعليق على الأمر قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة.