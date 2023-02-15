قنبلة في إسبانيا.. برشلونة دفع 1.4 مليون يورو لنائب رئيس لجنة الحكام!

برشلونة أصدر بيانًا حول الأمر

نشرت إذاعة "كادينا سير" عبر موقعها الرسمي نتائج تحقيق قضائي جديد يخص بعض الممارسات التي قام بها النادي الكتالوني في فترات سابقة، وفقًا للتقارير.

أهم المعلومات تتحدث عن دفع برشلونة مبلغ 1.4 مليون يورو لنائب رئيس اللجنة الفنية للحكام في إسبانيا خوسيه ماريا إنريكيز بين عامي 2016 و2018 حينما كان لا يزال في منصبه.

أتى هذا في إطار شركة مملوكة لإنريكيز، وعلى 3 دفعات خلال 3 أعوام، وما أثار الشكوك أكثر هو أن المدفوعات توقفت تمامًا حينما ترك إنريكيز منصبه في لجنة الحكام.

إنريكيز عقب على الأمر قائلًا إن هذه المدفوعات تمت في إطار استشارات تقنية في إطار تعاقدي مع الشركة التي يملكها إنريكيز، فيما تناول بارتوميو مسألة توقف المدفوعات قائلًا إن هذا حدث في 2018 بسبب تقليل معدلات الإنفاق.

وأصدر برشلونة بيانًا رسميًا حول الأمر في الوقت الراهن، أكد فيه أنه استأجر خدمات مستشار تقني خارجي في الماضي، والذي قدم في شكل فيديو كما تم تمديد العلاقة مع طواقم تحكيم احترافية، لإضافة بعض المعلومات التقنية للفريق ولاعبيه وهي ممارسة شائعة في أندية كرة القدم المحترفة.

وأكد النادي أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد أي شخص يفسد صورة النادي بإشارات محتملة ضد سمعة الكيان التي قد تنشأ نتيجة لهذه المعلومات.