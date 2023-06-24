"قنبلة ستهز الأوساط الرياضية" .. صفقة الهلال المنتظرة!

هل ينجح الهلال في تعويض صفقة ميسي؟

بعد فشل نادي الهلال في إتمام صفقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، تنتظر جماهير الزعيم تعويضهم باسم لا يقل عنه، بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023.

ميسي كان قريبًا جدًا من الموافقة على الانضمام إلى نادي الهلال، بعد العرض المالي الضخم الذي وصل له، من أجل ارتداء قميص الزعيم، ولكنه فضّل الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي، بناءً على رغبة عائلته.

وقال الإعلامي الرياضي أحمد العجلان عبر برنامج "MBC في أسبوع": "هناك لاعب سيكون اسم كبير، واطلعت على الاسم ولكنني لا أستطيع الإفصاح عنه".

ورفض العجلان الكشف عن اسم أو حتى جنسيته، واكتفى بالقول: "سيكون قنبلة وسيحدث رد فعل كبير من الأوساط الرياضية".

واختتم العجلان تصريحاته قائلًا: "المفاوضون لا يحبون أن تتكرر القصص السابقة بتعشيم الجمهور بشيء كبير ولا يحدث".