قنبلة .. رودي جارسيا يقترب من التدريب مجددًا في السعودية

فجر الصحفي متعب العواد قنبلة من العيار الثقيل بالإشارة عبر حسابه على تويتر إلى أن رودي جارسيا المدير الفني السابق للنصر بات قريبًا من العودة إلى التدريب في السعودية.
عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد
النصر كان قد أقال جارسيا عقب التعادل السلبي مع الفيحاء في دوري روشن السعودي بسبب خلافاته مع اللاعبين وتراجع أداء ونتائج الفريق، وقد خلفه مدرب الفئات السنية دينكو إيليتشيتش بشكل مؤقت حتى التعاقد مع مدرب جديد.
العواد أكد أن جارسيا سيعود قريبًا للعمل في المملكة لكن ليس مع أحد أندية دوري روشن بل مع المنتخب السعودي ليخلف هيرفي رينارد الذي فسخ عقده لتولي منصب المدير الفني لمنتخب السيدات الفرنسي.
ياسر المسحل رئيس اتحاد كرة القدم كان قد قال لصحيفة الرياضية عن اختيار المدرب الجديد "نعمل مع ناصر لارجيت، المدير الفني، على اختيار الاسم الأنسب، إذ نريد مدربًا لديه طموح، ويرغب في تحقيق إنجازات إضافية، ولا يكون متشبعًا ولديه تاريخه واسمه، وإن حصل فمن الأفضل أن يكون له تجربة سابقة في السعودية أو الخليج ومعرفته باللاعب والدوري السعودي".
وأوضح المسحل أنهم بدأوا بالفعل التفاوض مع مدرب من خمسة مرشحين لتدريب الأخضر، مشيرًا إلى أن هذا المدرب مرتبط حاليًا بأحد الأندية الأوروبية وعند موافقته ستُستكمل المفاوضات مع وكيله على أن يتم الإعلان عنه خلال الشهرين القادمين.
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