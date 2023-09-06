قنبلة جديدة .. محمد صلاح قد ينضم للهلال أو النصر بمبلغ أقل مما عرضه الاتحاد!

مفاجأة جديدة في مستقبل الفرعون المصري محمد صلاح

SHAHID

ساعات قليلة ويغلق باب الميركاتو الصيفي الحالي، في المملكة العربية السعودية؛ ولا يزال الجميع يترقب مصير صفقة انتقال النجم المصري الكبير محمد صلاح، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

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صلاح البالغ من العمر 31 سنة، وافق على عرض الاتحاد - حسب أكثر من مصدر سعودي -، إلا أنه لا يريد الضغط على إدارة ليفربول، التي لا تزال متمسكة ببقاء اللاعب، في صفوف الفريق.

وفي هذا السياق.. كشفت شبكة "CBS Sports"، عن تواجد 10 أشخاص من أعضاء مجلس إدارة العميد الاتحادي وصندوق الاستثمارات السعودية، في مدينة ليفربول حاليًا، في محاولة أخيرة لحسم صفقة صلاح.

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وأوضحت أن مسؤولي ليفربول، يعلمون جيدًا أن الاهتمام السعودي بـ"التعاقد" مع النجم المصري، سيستمر حتى صيف عام 2024؛ ولذلك فهم غير قلقين من رفض هذا العرض الآن.

لكن على الرغم من ذلك.. أوضحت الشبكة الرياضية العالمية، أن قيمة بيع صلاح، والتي تصل إلى 215 مليون دولار في الصيف الحالي، ستقل كثيرًا في العام القادم؛ خاصة أن عقده سينتهي في 2025.

أيضًا.. لن يكون نادي الاتحاد، في صدارة الأندية المرشحة لضم محمد صلاح الصيف القادم، مثلما يحدث الآن؛ حيث قد تكون الأولوية للفريق السعودي الذي سيتوج بلقب دوري أبطال آسيا 2023-2024؛ حسب "CBS".

جدير بالذكر أن أندية الهلال والنصر والاتحاد والفيحاء، سيشاركون في مسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024؛ لذلك وباعتبار أن الزعيم والعالمي، مرشحان بقوة للتتويج باللقب، فقد يتعاقد أحدهما مع صلاح، في الصيف القادم، بدلًا من العميد الاتحادي.

SHAHID