قنبلة أمريكية بجوار ملعب ماينز تثير الذعر في ألمانيا!

مخلفات الحرب العالمية تظهر بعد 75 عامًا

أعلن نادي ماينز الألماني، العثور على قنبلة من مخلّفات الحرب العالمية الثانية، بالقرب من ملعب الفريق خلال عمليات إنشائية.

وكشفت شبكة "Be Soccer"، أن القنبلة مملوكة للجيش الأمريكي وتزن 500 كيلوجرام، واكتُشفت أمس الأربعاء أثناء أعمال بناء لتوسيع جامعة قريبة من ملعب "MEWA ARENA".

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وأضافت: "الملعب المتعدد الأغراض يتسع لـ33 ألف متفرج، ومن أجل تفجير القنبلة وحتى لا يُصاب أحد، قد تجلي السلطات نحو 4600 شخص يقيمون في ماينز، حيث سيتوجّب عليهم مغادرة منازلهم، حتى ينجح رجال الحماية المدنية في تفجيرها".

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ورغم ذلك، من المتوقع أن يتم استقبال مباراة الفريق المقبلة أمام كولن الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الألماني، بشكل طبيعي.

وتابعت الشبكة: "هذه ليست القنبلة الأولى التي تُكتشف خلال أعمال البناء قرب الملعب، إذ عُثر على قنبلة حارقة صغيرة الإثنين الماضي".

وأشارت إلى أنه تم التخلّص من هذه القنبلة من دون أي خطر على السكان، بفضل تفجير صغير مُتحكّم به.