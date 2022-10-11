قنبلة أخرى من باريس .. ادفع 400 مليون يورو واحصل على مبابي!

مقابل خيالي لبيع اللاعب في يناير

بعد قنبلة المهاجم الفرنسي كيليان مبابي ورغبته في الرحيل عن باريس سان جيرمان، حان الوقت للنادي الفرنسي للإعلان عن قنبلة أخرى تخص المبلغ المطلوب في بيعه.

منذ بضعة أشهر كان يمكن لأي شخص التعاقد مع اللاعب بالمجان بعد نهاية عقده مع باريس، مع تحمل تكلفة راتبه ومكافأة التوقيع، ولكن الآن عليك دفع 400 مليون يورو.

وكانت هذه رسالة باريس تجاه الأندية التي تفكر في التعاقد مع مبابي، بعد قراره بالرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

هل يرحب باريس برحيل مبابي؟

قال موقع "فوت ميركاتو" إن أنتيرو هنريكي الذراع الأيمن لناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، لا يمانع التخلي عن مبابي ولكن الأمر يحتاج لتضحية ضخمة.

وأوضح أن النادي الفرنسي حدد سعرًا مبدئيًا لمن يريد التعاقد مع اللاعب وهو 400 مليون يورو لا أكثر ولا أقل، وسط اهتمام من ليفربول وريال مدريد بضمه.

ومن غير الواضح حتى الآن استعداد ريال ورئيسه فلورنتينو بيريز لدفع هذا المبلغ في الوقت الحالي، ولكن من المقرر اشتعال الصراع على ضم صاحب الـ23 سنة المرتبط بعقد مع باريس حتى 2025.

لماذا يريد مبابي الرحيل؟

مصادر لموقع "جول" أكدت أن اللاعب أخطر ناديه بالرغبة في مغادرة حديقة الأمراء في شهر يناير القادم لعدم شعوره بالراحة.

ويأتي ذلك بسبب عدم تمتعه بعلاقة جيدة مع الثنائي نيمار وليونيل ميسي، بالإضافة لعدم تعاقد النادي مع مهاجم صريح يمنحه القدر الكافي من الحرية في الملعب.

وتلقى أيضًا مبابي بعض الوعود في فترة الانتقالات الصيفية بعد تجديد عقده، بضم أي من روبرت ليفاندوفسكي أو أنطوان جريزمان دون أن يحدث أي شيء.