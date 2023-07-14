قنبلة .. النصر قد "يبيع" مارسيلو بروزوفيتش إلى برشلونة في الصيف الحالي

أكبر مفاجأة في ميركاتو نادي النصر!

منذ أيام قليلة.. احتفل نادي النصر، بـ"خطفه" صفقة النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، من العملاق الإسباني برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

النصر أعلن التعاقد مع بروزوفيتش "30 سنة"، قادمًا من صفوف نادي إنتر الإيطالي، في صفقة قدرتها وسائل الإعلام العالمية، بـ18 مليون يورو تقريبًا.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، قد لا يستطيع النجم الكرواتي اللعب مع قلعة العالمي، حتى يناير 2025، بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأشارت الصحيفة الإسبانية الشهيرة، إلى عقوبة "فيفا"، بحرمان نادي النصر من التعاقدات، بداية من سوق الانتقالات الصيفي الحالي؛ بسبب ديون مستحقة عليه.

وأكدت على أن النصر، إذا لم يستطع حل هذه المشكلة، قد يضطر إلى وضع مارسيلو بروزوفيتش في السوق، حتى بدون أن يلعب أي دقيقة واحدة فقط، مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو؛ من أجل تقليل الخسائر المالية.

وكشفت الصحيفة، عن أن نادي برشلونة الإسباني، منتبه للغاية إلى وضع النصر؛ حيث سيعمل على ضم بروزوفيتش، حال عدم تسجيله في قائمة الفريق السعودي، خلال الموسم الرياضي القادم.