قنبلة الميركاتو؟ مبابي إلى مانشستر يونايتد لخلافة رونالدو!

تأثير الدومينو.. كل شيء له نتيجة!

مشكلات في مانشستر يونايتد بسبب تصريحات رونالدو وأخرى في باريس سان جيرمان بسبب كيليان مبابي، هذا يعني أن كل الأطراف مهيأة لصفقة استثنائية ينتقل بموجبها الفرنسي إلى قلعة أولد ترافورد.

لقد تخطى هذا مرحلة التكهنات، باتت هناك أخبار تتحدث عن هذه الصفقة!.

صحيفة "ميرور" البريطانية الشهيرة أفادت بأن مشكلات مبابي في باريس سان جيرمان، والرحيل الوشيك لكريستيانو رونالدو عن مانشستر يونايتد ستؤدي إلى تلك الصفقة.. بل وحددت قيمتها!.

من المنتظر أن يكلف وصول مبابي إلى مانشستر يونايتد لخلافة رونالدو في الفريق قيمة 170 مليون يورو، على اليونايتد التفكير مليًا في دفع هذا الرقم، والتخلص من كريستيانو رونالدو وراتبه في وقت سريع إذا كان يريد الحصول على خدمات النجم الفرنسي.

ما هو مؤكد أيضًا أن وصول مبابي إلى مانشستر يونايتد ليست عقبته الوحيدة فقط هي المقابل المادي، بل أيضًا تطلعات كبار أوروبا في الحصول على الفرنسي وعلى رأسهم بالطبع ريال مدريد.