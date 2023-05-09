قنبلة الميركاتو .. ليونيل ميسي ونيمار معًا بفريق جديد الموسم القادم!

صفقة ثنائية محتملة

لا يبدو أن رحيل ليونيل ميسي المحتمل عن باريس سان جيرمان، سيكون هو الوحيد بالنادي الفرنسي، لأن نيمار قد يسير في نفس الطريق هذا الصيف.

ميسي عقده ينتهي مع باريس في شهر يونيو المقبل، ولم يجدد حتى الآن، وسط تكهنات حول منافسة ثلاثية بين الهلال السعودي وبرشلونة وإنتر ميامي الأمريكي على ضمه.

والآن شبكة "RMC Sport" الفرنسية أكدت أن نيمار سيلحق به بالميركاتو الصيفي القادم، لرغبة باريس في التخلي عنه لبناء توليفة مختلفة في خط الهجوم بجوار كيليان مبابي.

نيمار كان على وشك الرحيل عن باريس الصيف الماضي، ولكن المطالب المالية المرتفعة له براتب يزيد عن 40 مليون يورو، جعلته يبقى في النادي الذي يرتبط بعقد معه حتى يونيو 2027.

وبعد قيام مجموعات من جماهير باريس بالتظاهر أمام منزل اللاعب، أصبحت الأمور معقدة للغاية بالنسبة له ليكون رحيله هو الخيار الأنسب لكل الأطراف في الوقت الحالي.

ومن أهم الشروط لمغادرة نيمار لحديقة الأمراء هي موافقته على تخفيض راتبه مع ناديه الجديد، مع إمكانية رحيله على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء كجزء من الصفقة.

وأشارت "RMC Sport" إلى أن برشلونة يظهر ضمن الوجهات المحتملة لنيمار، في صفقة قد تؤدي إلى عودة نيمار للنادي الكتالوني ليلعب بجوار ميسي.

وفي سياق متصل يترقب كل من مانشستر يونايتد ونيوكاسل الموقف من بعيد، تمهيدًا للقيام بتحرك محتمل للتعاقد مع البرازيلي البالغ من العمر 31 سنة، ولكن أولوية اللاعب تظل برشلونة.

يذكر أن نيمار لعب 29 مباراة مع باريس هذا الموسم، ونجح في تسجيل 18 هدفًا وصنع 17 في كل البطولات.