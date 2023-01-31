قنبلة الميركاتو الشتوي .. برشلونة يقترب من ضم أمرابط!

برشلونة تواصل مع وكلاء النجم المغربي ويقترب من التعاقد مع نجم وسط فيورنتينا.

قد يصبح المغربي سفيان أمرابط نجم نادي فيورنتينا الإيطالي هو قنبلة فترة الانتقالات الشتوية بالنسبة لنادي برشلونة الإسباني، حيث يحاول النادي الكتالوني الحصول على خدمات المغربي الدولي في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن برشلونة سيطلب من فيورنتينا الحصول على خدمات أمرابط بصفقة إعارة مع خيار الشراء، على أن ينضم نجم كأس العالم 2022 مع منتخب المغرب إلى صفوف الفريق الكتالوني خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويعد أمرابط أحد أفضل لاعب خط الوسط في العالم في الوقت الحالي، حيث تواجد في التشكيل المثالي لمونديال قطر، وتحاول العديد من الأندية التعاقد معه وعلى رأسها ليفربول الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني.

أمرابط أكد بنفسه في مقابلة سابقة مع "ماركا" أنه نشأ وهو يشاهد أسلوب تشافي هيرنانديز الممتع مع برشلونة، وأنه مشجع للنادي الكتالوني بالفعل.

وفي سياق متصل، فإن الصحفي المغربي أشرف بن عياد أكد عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن برشلونة تواصل بالفعل مع وكيل أمرابط، وليس اللاعب أو فيورنتينا، مشددًا على اهتمام "البلوجرانا" بالنجم المغربي لكن مع حقيقة أن العملية حتى الآن صعبة.

وأشار بن عياد إلى أن برشلونة لديه علاقة جيدة مع وكلاء أمرابط، لأنهم نفس وكلاء الأمريكي سيرجينيو ديست لاعب النادي الكتالوني المعار إلى ميلان الإيطالي.