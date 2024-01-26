فيلمًا وثائقيًا قد يكون السبب في هروب كلوب من ليفربول!

هل يرحل كلوب عن ليفربول بسبب فيلم وثائقي...

فجر يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، مفاجأة اليوم الجمعة حول مستقبله مع الفريق الإنجليزي، وترك الفريق، وسط دهشة كبيرة من عشاق ومحبي الريدز حول العالم.

ونشر نادي ليفربول، بيانًا اليوم عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أكد أن فيه أن المدرب الألماني يورجن كلوب، قد قرر ترك منصبه، والرحيل عن قلعة الريدز بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب ما ذكرته التقارير الصحفية، فإن فيلمًا وثائقيًا قد يكون السبب وراء رحيل المدرب الألماني عن صفوف الفريق، إذ أنه كلوب من المعروف عنه عدم حبه لأي تصوير داخل غرفة خلع ملابس ليفربول.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وسبق وأن خرج كلوب في تصريحات سابقة، ردًا على سؤاله حول موقفه إن صورت قناة ليفربول داخل غرفة خلع الملابس، وأكد خلال تلك التصريحات بأنه قد يترك النادي.

وفي سياق متصل قد نشرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية تقريرًا أشارت فيه إلى رغبة ليفربول في تصوير فيلمًا وثائقيًا، حول إنجازات ونجاحات الفريق ووضع الفريق داخل غرفة خلع الملابس.

يذكر أن كلوب انتقل إلى ليفربول في أكتوبر 2015، وحصل مع الفريق على لقب دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي، كأس العالم للأندية، كأس الاتحاد الأوروبي، كأس الرابطة وكأس السوبر الأوروبي.