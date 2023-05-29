قنبلة الموسم .. "رياض محرز يعرض نفسه على الأهلي"!

اسم الأهلي يظل شامخًا مهما عانى من ظروف مالية أو رياضية قاسية

"حقيقة أم خيال؟"، سؤال يطرح نفسه بقوة، بعد أنباء عرض أحد أكبر النجوم العالميين "نفسه"، على مجلس إدارة النادي الأهلي؛ للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الصيف القادم.

الأهلي ضمن العودة رسميًا إلى دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024؛ بعد عام واحد فقط في "الدرجة الأولى"، عقب هبوطه التاريخي بنهاية الموسم الرياضي الماضي.

وكشف المعلق الرياضي مشاري القرني، عن عرض النجم الجزائري رياض محرز، جناح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي "نفسه"، على النادي الأهلي.

وقال القرني في مقطع فيديو متداول: "على ما سمعت.. محرز ينظر إلى الدوري السعودي، على أنه فرصة للحصول على أموال ضخمة، بالإضافة إلى أن عددًا كبيرًا من نجوم العالم، سينتقلون إلى المملكة".

وأكد المعلق الرياضي، على أن صفقة انتقال النجم الجزائري إلى قلعة الراقي، صعبة للغاية؛ نظرًا لصغر سن اللاعب، وتألقه مع مانشستر سيتي.

وعلى الرغم من ذلك، أوضح القرني، أن رياض محرز قد ينتقل بالفعل إلى الدوري السعودي للمحترفين، إذا كان يبحث عن الأموال.

جدير بالذكر أن الإدارة الأهلاوية، برئاسة وليد معاذ، تعمل حاليًا للحصول على طلب "تدابير وقتية"؛ لتسجيل الصفقات الصيفية الجديدة، وذلك بعد عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بحرمان الفريق الأول من التعاقدات.