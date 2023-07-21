قنبلة الموسم .. السعودية تريد كيليان مبابي "كوبري" قبل الانتقال إلى ريال مدريد

هل يمكن أن يصبح حلم انتقال كيليان مبابي إلى السعودية "حقيقة"؟!

يمكن اعتبارها مفاجأة القرن؛ تلك المتعلقة باستعداد المملكة العربية السعودية، للتعاقد مع النجم الفرنسي الكبير كيليان مبابي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان.

مبابي يرتبط بعقد مع فريق العاصمة الفرنسية، حتى 30 يونيو 2024؛ إلا أنه أخبر مسؤولي النادي، بعدم التجديد، والاستمرار مع الفريق، في الموسم الرياضي القادم، ثم الانتقال إلى العملاق الإسباني ريال مدريد.

من ناحيتها.. إدارة باريس سان جيرمان، ترفض رحيل المهاجم الفرنسي "مجانًا"، في العام القادم، وخيرته بين تجديد عقده، أو الرحيل في الميركاتو الصيفي الحالي؛ حيث تضغط عليه الآن، باستبعاده من رحلة اليابان الاستعدادية.

ولحل هذه الأزمة المشتعلة بين الطرفين.. يبدو أن السعودية، قررت التعاقد مع كيليان مبابي؛ ولو لمدة موسم رياضي واحد فقط؛ حسب ما ذكره الإعلامي الرياضي بن جاكوبس.

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بن جاكوبس كتب عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "السعودية على استعداد لتقديم عرض إلى مبابي، هذا الصيف؛ حتى لو تم الحصول عليه، لموسم واحد فقط، ثم انضم إلى الريال".

وأكد الإعلامي الرياضي، على أن باريس سان جيرمان، لا يُمانع في بيع مبابي إلى المملكة، على الرغم من أن خطة اللاعب؛ هي البقاء في الملاعب الأوروبية.

جدير بالذكر أن المهاجم الشاب البالغ من العمر 24 سنة، انضم إلى الفريق الباريسي، في صيف 2017، قادمًا من موناكو الفرنسي؛ حيث سجل 212 هدفًا وصنع 98 آخرين، خلال 260 مباراة رسمية، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.