قنبلة الانتقالات .. "ميسي سيلعب في الدوري السعودي، لكن ليس للهلال"

عديد المصادر تُرجح انتقال ميسي للسعودية الموسم القادم

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أقام جمهور الهلال الأفراح بعد تداول المصادر الأوروبية أخبارًا حول موافقة النجم ليونيل ميسي على الانضمام للفريق خلال سوق الانتقالات الصيفي وعقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، لكن يبدو أن المستقبل قد يحمل قنبلة كبيرة تنفجر في وجوههم.

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وكالة الأنباء الفرنسية أكدت صباح اليوم أن ميسي منح موافقته للعب في الدوري السعودي الموسم القادم مقابل عقد ضخم جدًا، مشيرة إلى أنه سيرتدي الرقم 10، لكن مراسلنا في برشلونة نفى ذلك وأشار إلى أن القرار مؤجل حتى نهاية الموسم ولم يُحسم بعد.

الإعلامي عبد العزيز المريسل ألقى بالقنبلة الموقوتة في وجه الجمهور الأزرق، بالإشارة عبر تويتر إلى أن ميسي وافق على اللعب في الدوري السعودي لكنه لم يُحدد بعد النادي الذي سيلعب له.

ونوه الإعلامي النصراوي إلى أن ميسي قد يلعب بجانب كريتسيانو رونالدو في النصر ليفعل الدوري السعودي ما عجز الجميع عن فعله، كما أوضح أنه قد يلعب في الهلال أو الاتحاد أو حتى الأهلي العائد إلى دوري روشن من دوري يلو.

يُشار إلى أن رونالدو انضم للنصر في يناير الماضي موقعًا على عقد يمتد حتى صيف 2025 مقابل 200 مليون يورو سنويًا.

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