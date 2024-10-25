فيديو | المتابعة مجانًا .. DAZN تُطلق القناة الرسمية لنادي النصر بشكل رسمي

شبكة DAZN تطلق قناة النصر

أطلقت شبكة "DAZN" العالمية القناة الرسمية لنادي النصر عبر موقعها وتطبيقها الرسمي، وذلك أمام جماهير العالمي لتتمكن من متابعتها ومشاهدة كل ما يخص فريقها عليها.

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وأعلن النصر عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن إطلاق قناته الرسمية على منصة "DAZN" العالمية، عبر فيديو مدته دقيقة.

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وعلق النصر على الفيديو قائلًا: "كن أقرب إلى النصر، شاهد ما خلف الكواليس مع رونالدو وماني وكافة نجوم العالمي، تغطيات مباشرة ومحتوى حصري".

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وأتاحت الشبكة العالمية لجماهير النصر الاشتراك بشكل مجاني مع إطلاق القناة لأول اليوم الجمعة، حيث يستطيع أي مشجع الدخول والتسجيل ومشاهدة محتوى العالمي الحصري.

ومن المنتظر أن يتم نشر كل ما يخص نجوم النصر عبر تلك القناة خلال الفترة المقبلة، سواء لقاءات حصرية أو لقطات من الكواليس في المباريات.