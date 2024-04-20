قناة ريال مدريد تُرهب حكم الكلاسيكو وتحمي نفسها بـ"ميثاق الأخلاق"!

الجدل لا يتوقف مع قناة النادي الإسباني

بعد انتهاء المعترك الأوروبي مع مانشستر سيتي، قرر نادي ريال مدريد إثارة حالة من الجدل قبل الكلاسكيو أمام غريمه الكتالوني برشلونة.

ريال يلعب غدًا، الأحد، ضد برشلونة، في إطار الجولة 32 من الدوري الإسباني، ويطمح في الفوز لضمان تحقيق اللقب، حيث يحتل المركز الأول بفارق 8 نقاط عن ضيفه اللدود.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" قالت إن قناة ريال مدريد الرسمية، واصلت نشر فيديوهاتها المثيرة للجدل ضد الحكام، باعتبارها سلاح الضغط الذي يستخدمه النادي الأبيض من أجل الضغط عليهم وإرهابهم بأقصى شكل ممكن.

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ويأتي ذلك بعدما قامت القناة بمهاجمة الحكم الرئيسي للكلاسيكو وهو سيزار سوتو جرادو، ونفس الأمر بالنسبة لخوسيه ماريا سانشيز الذي سيُدير غرفة تقنية الفيديو.

وقام تلفزيون ريال مدريد باتهام الثنائي بالإضرار بمصلحة النادي على مدار المواسم الماضية، استمرارًا لما حدث مع العديد من الحكام الآخرين.

وفي سياق متصل قامت "موندو" باستعراض الميثاق الذي تضعه قناة "Merengue" المملوكة للنادي على موقعها الرسمي، لمحاولة حماية نفسها من أي مشاكل قانونية.

ويقول الميثاق:"نادي ريال مدريد لديه التزام راسخ بالقيم والمبادىء القائمة على الأخلاق والشرف والمسؤولية، وباعتباره كيانًا رياضيًا، فهو يتسق تمامًا مع قواعد اللعب النظيف ومع مكافحة العنف والعنصرية والتعصب وكراهية الأجانب".

وحرص على توضيح أمر آخر بخصوص محتوى القناة، حيث أضاف:"سيتأكد تلفزيون ريال مدريد من أن إنتاجه ومحتواه، سواء الخاص به أو بالآخرين، يتوافق تمامًا مع قواعد النادي والالتزامات الواردة في ميثاقه الأخلاقي".

جدير بالذكر أن تصرفات قناة ريال مدريد تسببت في العديد من الأزمات، قام أبرزها قيام نادي إشبيلية بتقديم شكوى رسمية ضده، يتهمه فيه بمحاولة التأثير على نزاهة المنافسة.