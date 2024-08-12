بعيدًا عن الصفقات .. مفاجأة ضخمة من النصر إلى الجماهير!

عمل مكثف من إدارة إبراهيم المهيدب وشركة نادي النصر..

في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع، الإعلان عن الصفقات الصيفية الجديدة؛ تجهز إدارة النصر السعودي، "مفاجأة ضخمة" إلى عشاق النادي حول العالم.

النصر حسم صفقة رسمية وحيدة فقط، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ بـ"التعاقد" مع الحارس البرازيلي بينتو، في انتظار الإعلان عن ضم الظهير الأيسر السعودي سالم النجدي.

ووفقًا للإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي، مساء اليوم الإثنين، سيقوم مجلس إدارة شركة النصر، بـ"طرح" القناة الرسمية الجديدة للنادي، في وقتٍ قريب للغاية.

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العصيمي كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن الإعلامي سلطان الغشيان؛ هو "المرشح الأقوى" لتولي منصب مدير قناة نادي النصر الجديدة.

وأصبح النصر أحد أكثر الأندية شعبية في العالم؛ بعد التعاقد مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في يناير من عام 2023، قادمًا من صفوف العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد.

جدير بالذكر أنه بخلاف رونالدو، يضم الفريق النصراوي الكثير من الأسماء العالمية؛ مثل المدافع الإسباني إيمريك لابورت، ومتوسط الميدان الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، إلى جانب صانع الألعاب البرتغالي أوتافيو مونتيرو، والجناح السنغالي ساديو ماني.