حتى قبل أن تنطلق .. "قناة النصر الجديدة" تثير غضب الجماهير!

خطوة مسلي آل معمر يدفع ثمنها إبراهيم المهيدب..

يبدو أن إدارة النصر الحالية برئاسة إبراهيم المهيدب ستدفع ثمن خطوة اتخذتها سابقتها برئاسة مسلي آل معمر، بشأن قناة النادي التليفزيونية المقرر إطلاقها خلال الفترة المقبلة.

الإعلامي النصراوي عبدالعزيز العصيمي كان قد فجر مفاجأة للجماهير اليوم الإثنين، مؤكدًا أن شركة النصر ستقوم بطرح قناة للنادي في وقت قريب للغاية، المشكلة ليست هنا بالنسبة للجماهير.

العصيمي أوضح أن الإعلامي سلطان الغشيان هو المرشح الأقوى لتولي منصب مدير القناة، وهنا كانت الأزمة، إذ أطلق الجمهور وسمًا تحت عنوان "#جمهور_النصر_يرفض_سلطان_الغشيان"، نظرًا لعمله مع الإعلامي وليد الفراج وهو عدو النصراويين الأول في الإعلام، بجانب أن البعض يدعي أنه هلالي.

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أمام تلك الحملة، أوضح الصحفي الرياضي طارق سعد أن عقد الغشيان وقعته الإدارة السابقة، مبرئًا ذمة إبراهيم المهيدب من تلك الخطوة.