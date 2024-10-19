رسالة واضحة من قلب "المملكة أرينا"

خطف النجم البرازيلي نيمار دا سيفا، لاعب الهلال السعودي، الأضواء خلاله ظهوره في ملعب المملكة أرينا، لتحية زملائه بعد الفوز الكاسح على الفيحاء.

الهلال فاز على أرضه ووسط جماهيره بملعب "المملكة أرينا" أمس الجمعة، على الفيحاء بنتيجة (3-0)، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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وأذاع الإعلامي السعودي عبد الرحمن العمري، من خلال برنامج "دورينا غير" على قناة "SSC" السعودية، لقطة نزول نيمار إلى أرض الملعب، قائلًا: "نيمار حرص على التواجد في المدرجات خلال مباراة الفيحاء ومن ثم نزل لتحية اللاعبين بعد المباراة، نتمنى أن نشاهده في الملعب قريبًا من أجل أن نستمتع به".

وأضاف مازحًا: "نيمار ارتدى قميصًا مكتوبًا على ظهره (سأعود)، نتمنى أن يعود سريعًا، لكن سؤالي له متى تعود؟".

وعلق حارس الهلال السابق ومنتخب عمان علي الحبسي، قائلًا: "الكل ينتظر عودة نيمار، وهو أكثر شخص متشوق للعودة إلى الملعب، خصوصًا أنه يغيب لفترة طويلة بسبب الإصابة ويشعر بالملل والإرهاق الذهني".

وأضاف: "الهلال يعيش أيامًا جميلة مع الانتصارات المتتالية، وبالتأكيد يريد نيمار أن يكون جزءًا من هذه الحقبة الذهبية للزعيم".

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وكان جورج جيسوس، مدرب الهلال، قد أكد جاهزية نيمار 100% من الناحية الطبية؛ قائلًا: "مر عام على إصابته بـ(الرباط الصليبي)، لقد تعافى بشكل كامل وشارك في التدريبات الجماعية.. إذا صارت الأمور بشكل طبيعي؛ سينضم لقائمة مباراة العين".